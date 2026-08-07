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बीमारी से जूझ रही मां ने छात्रों के आंदोलन को दिया समर्थन, बोलीं- सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को अब अलग-अलग वर्गों से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में गंभीर बीमारी से जूझ रहीं ओडिशा की बबितांजलि कर भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंचीं. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद वह आंदोलन स्थल पर लगातार छात्रों के बीच बैठकर उनकी मांगों का समर्थन कर रही हैं.

बबितांजलि कर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कोईडा की रहने वाली हैं. वह लिवर कैंसर और किडनी फेल्योर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और उनका इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है. इसके बावजूद छात्रों के भविष्य से जुड़े इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए वह रांची पहुंचीं.

बबितांजलि से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat)

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के बीच बैठी बबितांजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी एक छात्र की मदद करना नहीं, बल्कि सभी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है. उन्होंने कहा कि वह खुद बीमार हैं, इसके बावजूद छात्रों के बीच पहुंची हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह लड़ाई केवल विद्यार्थियों की नहीं रह गई है. उन्होंने कहा, सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है. मैं बीमार हूं, इसके बावजूद इस आंदोलन में आई हूं. यह छात्र आंदोलन नहीं रहा, यह जन आंदोलन बनता जा रहा है.