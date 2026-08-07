बीमारी से जूझ रही मां ने छात्रों के आंदोलन को दिया समर्थन, बोलीं- सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है
झारखंड में छात्रों के आंदोलन को एक बीमार मां भी समर्थन देने पहुंची हैं. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 7, 2026 at 2:49 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को अब अलग-अलग वर्गों से समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में गंभीर बीमारी से जूझ रहीं ओडिशा की बबितांजलि कर भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंचीं. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद वह आंदोलन स्थल पर लगातार छात्रों के बीच बैठकर उनकी मांगों का समर्थन कर रही हैं.
बबितांजलि कर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कोईडा की रहने वाली हैं. वह लिवर कैंसर और किडनी फेल्योर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और उनका इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है. इसके बावजूद छात्रों के भविष्य से जुड़े इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए वह रांची पहुंचीं.
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के बीच बैठी बबितांजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी एक छात्र की मदद करना नहीं, बल्कि सभी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है. उन्होंने कहा कि वह खुद बीमार हैं, इसके बावजूद छात्रों के बीच पहुंची हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह लड़ाई केवल विद्यार्थियों की नहीं रह गई है. उन्होंने कहा, सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है. मैं बीमार हूं, इसके बावजूद इस आंदोलन में आई हूं. यह छात्र आंदोलन नहीं रहा, यह जन आंदोलन बनता जा रहा है.
बबितांजलि का कहना है कि देश के युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर समाज के हर वर्ग को आवाज उठानी चाहिए. उनका मानना है कि जब कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति भी छात्रों के भविष्य के लिए उनके बीच पहुंच सकता है, तो बाकी लोगों को भी इस मुद्दे को गंभीरता से समझना चाहिए.
स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने भी बबितांजलि के पहुंचने को अपने संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण समर्थन बताया. छात्रों का कहना है कि लगातार मिल रहा जनसमर्थन यह दिखाता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार की उनकी मांग अब व्यापक मुद्दा बनती जा रही है. बबितांजलि इससे पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अपना समर्थन जता चुकी हैं. अब उन्होंने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म आंदोलन का समर्थन किया है और छात्रों के साथ धरना स्थल पर मौजूद हैं.
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