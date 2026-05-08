ETV Bharat / state

बीमार हुआ पूर्व सैनिक तो गांव वालों ने खुद बनाया स्ट्रेचर, रोड नहीं थी, 12 किमी पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल

बीमार पूर्व सैनिक को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते ग्रामीण ( Photo courtesy of local resident )