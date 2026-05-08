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बीमार हुआ पूर्व सैनिक तो गांव वालों ने खुद बनाया स्ट्रेचर, रोड नहीं थी, 12 किमी पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल

चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट का पिनाऊ गांव सड़क से नहीं जुड़ा है, लोगों ने नेताओं पर गांव की अनदेखी करने का आरोप लगाया

DEWAL PINAU VILLAGE ROAD DEMAND
बीमार पूर्व सैनिक को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते ग्रामीण (Photo courtesy of local resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 8, 2026 at 12:27 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं. ऐसे में बीमारी या आपात स्थिति के दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रामीणों को खुद उठानी पड़ती है. चमोली जनपद के देवाल विकासखंड के दूरस्थ पिनाऊ गांव में एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है. यहां ग्रामीणों ने बीमार बुजुर्ग को खुद के संसाधनों से बनाए गए स्ट्रेचर पर कंधों में उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया.

बीमार सैनिक के लिए गांव वालों ने खुद बनाया स्ट्रेचर: दरअसल, पिनाऊ गांव निवासी पूर्व सैनिक केसर सिंह, उम्र करीब 65 वर्ष, की अचानक तबीयत बिगड़ गई. गांव तक सड़क सुविधा न होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी. जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल लकड़ी और अन्य स्थानीय संसाधनों से स्ट्रेचर तैयार किया.

स्ट्रेचर से बीमार सैनिक को 12 किलोमीटर लेकर पहुंचे सड़क: इसके बाद मरीज को करीब 10 से 12 किलोमीटर कठिन पहाड़ी रास्तों से पैदल सड़क तक पहुंचाया. फिर बीमार पूर्व सैनिक को अस्पताल ले जाया गया. इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मरीज को कंधों पर उठाकर दुर्गम रास्तों से गुजर रहे हैं. यह दृश्य सरकार के सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत को भी उजागर करता है.

सड़क की फाइल 10 साल से शासन में लटकी है: ग्राम प्रधान लखपत दानू ने बताया कि पिनाऊ गांव पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू का गांव है. उत्तर प्रदेश के समय से लेकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तक आज भी गांव सड़क सुविधा से वंचित है. उन्होंने कहा कि धुरा-धारकोट-बांक पिनाऊ मोटर मार्ग की फाइल पिछले करीब 10 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है. ग्रामीण लगातार शासन-प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया.

चमोली जिले का दूरस्थ गांव है पिनाऊ: उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव तक पहुंचते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं. चुनाव जीतने के बाद गांव की समस्याओं को भुला दिया जाता है. सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों को हर दिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. पिनाऊ गांव देवाल विकासखंड का सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है, लेकिन आज तक यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं.

भूपाल राम टम्टा हैं थराली के विधायक: गौरतलब है कि थराली विधानसभा सीट से बीजेपी के भूपाल राम टम्टा विधायक हैं. इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में देवाल ब्लॉक का पिनाऊ गांव आता है. सतपाल महाराज उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिनके विभाग के जिम्मे सड़क बनाने का काम है.
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