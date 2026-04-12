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टॉपर आर्यन सहित एलिट और क्लैट में अच्छी रैंक लाने वाले छात्र छात्राओं को मिला सम्मान

अच्छी रैंक लाने वालों को एक करोड़ की पुरस्कार राशि: ईटीवी भारत से बातचीत में आर्यन ने कहा कि शुरू से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि फोकस करके तैयारी करना. मैंने इस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा घंटे पढ़ाई नहीं की लेकिन मैंने तीन-चार घंटे की पढ़ाई करता था लेकिन फोकस करके करता था, जिससे मुझे इसमें सफलता मिली. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए. मैंने इसी तरीके को अपनाते हुए पढ़ाई की. इसमें मेरे ऊपर भगवान महादेव का आशीर्वाद रहा और मेरे घर वालों का पूरा सहयोग रहा. आर्यन ने लॉ के क्षेत्र में जाने की इच्छा क्यों हुई इस सवाल के जवाब में बताया कि मेरे पापा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं. उनका कामकाज देखकर ही मुझे इस फील्ड में जाने की प्रेरणा मिली और अब मेरा लक्ष्य भी वही है. मैं भी लिटिगेशन के फील्ड में ही आगे करियर बनाना चाहता हूं.

इस अवसर पर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल दिल्ली संस्था ने उनको पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए पुरस्कार राशि भी प्रदान की. इसके साथ ही संस्था ने अच्छे नंबर व रैंक लाने वाले और भी कई मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, जिनका सिलेक्शन भी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी रैंक लाने के कारण देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में हुआ है.

नई दिल्ली: देश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए होने वाली ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (एआईएलईटी) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर में टॉप करने वाले दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले आर्यन को रविवार को सम्मानित किया गया. सम्मान समारोह का आयोजन कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया स्थित ओपी जिंदल सभागार में किया गया.

आर्यन ने 150 में से 142.5 अंक पाकर किया टॉप: आर्यन ने बताया कि मेरे एलिट एग्जाम में 150 में से 142.5 अंक इसलिए आए थे कि मैंने सभी विषयों की अच्छी से तैयारी की थी. मेरी कोचिंग की फैकल्टी आनंद सर और अन्य शिक्षकों का भी पूरा इसमें सहयोग रहा. आर्यन ने बताया कि मैंने मार्च 2025 में ही कोचिंग ज्वाइन की थी और मात्र 8 महीने ही मेरे पास तैयारी के लिए बचे थे. लेकिन, मुझे अच्छे से गाइडेंस दिया गया और मेरा मार्गदर्शन किया गया और इस मार्गदर्शन के अनुसार मैंने मेहनत की और मैं ऑल इंडिया टॉपर बना पाया. आर्यन ने बताया कि मेरी सफलता के पीछे महादेव का आशीर्वाद, माता-पिता का सहयोग और टीचरों की भी मेहनत शामिल है. आर्यन ने कहा कि मेरा आगे अपने पिताजी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट में ही प्रेक्टिस करने की इच्छा है.

233 छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित: सम्मान समारोह में इस अवसर में आर्यन के अलावा कुल 400 स्टूडेंट्स को कुल एक करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. इन सभी बच्चों का सिलेक्शन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए हो चुका है. जुलाई माह से सत्र शुरू होने पर सभी स्टूडेंट अपनी अपनी पसंद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई शुरू करेंगे. आपको बता दें कि राजधानी के मयूर विहार में फेस 2 में रहने वाले आर्यन ने बताया कि 120 सीटों के लिए आयोजित परीक्षा में 25 हजार से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे, इनमें से उन्हें टॉपर बनने का सौभाग्य मिला. बता दें कि एलिट एग्जाम के माध्यम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में बीए एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता. एआईएलईटी एग्जाम हर साल आयोजित किया जाता है.

एलिट और क्लैट में अच्छी रैंक लाने वाले छात्र (ETV Bharat)

संस्था द्वारा एलिट और क्लैट में अच्छी रैंक पाने वाले अन्य स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया. इनमें संस्थान के छात्रों में ऋषभ शिवानी क्लैट 2022 टॉपर), पुरुष गुप्ता (क्लैट 2023 रैंक 8), उपमन्यु चटर्जी (क्लैट 2023 रैंक 10), जय बोहरा (क्लैट 2024 रैंक 1), जिज्ञासा (क्लैट 2024 रैंक 9), अभिजय तिवारी (एलिट 2025 रैंक 9) और आर्यन (एलिट 2026 रैंक 1) शामिल हैं.



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