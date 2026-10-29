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दिल्ली: परिवारों में ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण तलाशेगा एम्स, 200 परिवारों पर होगी रिसर्च

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: परिवारों में ऑटोइम्यून बीमारियों के आनुवंशिक और प्रतिरक्षा संबंधी कारणों को समझने के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) चार वर्षीय शोध परियोजना पर काम कर रहा है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा वित्तपोषित इस अध्ययन में देश के छह प्रमुख चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से 200 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. शोध में विशेष रूप से ल्यूपस (SLE) और परिवार के सदस्यों में होने वाली दूसरी ऑटोइम्यून बीमारियों के बीच संबंधों की जांच की जाएगी.

आनुवंशिक और प्रतिरक्षा संबंधी कारणों पर होगा अध्ययन