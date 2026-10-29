दिल्ली: परिवारों में ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण तलाशेगा एम्स, 200 परिवारों पर होगी रिसर्च
परिवारों में ऑटोइम्यून बीमारियों के कारणों को समझने के लिए दिल्ली स्थित एम्स चार वर्षीय शोध परियोजना पर काम कर रहा है.
Published : October 29, 2026 at 5:17 PM IST
नई दिल्ली: परिवारों में ऑटोइम्यून बीमारियों के आनुवंशिक और प्रतिरक्षा संबंधी कारणों को समझने के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) चार वर्षीय शोध परियोजना पर काम कर रहा है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा वित्तपोषित इस अध्ययन में देश के छह प्रमुख चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से 200 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. शोध में विशेष रूप से ल्यूपस (SLE) और परिवार के सदस्यों में होने वाली दूसरी ऑटोइम्यून बीमारियों के बीच संबंधों की जांच की जाएगी.
आनुवंशिक और प्रतिरक्षा संबंधी कारणों पर होगा अध्ययन
एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. रंजन गुप्ता ने बताया कि शोध का उद्देश्य यह समझना है कि एक ही परिवार में ल्यूपस और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियां होने के पीछे कौन-से आनुवंशिक और प्रतिरक्षा संबंधी कारक जिम्मेदार हो सकते हैं. इसके लिए आधुनिक जीनोमिक और प्रतिरक्षाविज्ञान संबंधी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. शोधकर्ताओं के अनुसार, ऑटोइम्यून बीमारियों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही स्वस्थ ऊतकों और कोशिकाओं पर हमला करने लगती है. ल्यूपस भी ऐसी ही एक बीमारी है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती है. इन बीमारियों के पारिवारिक संबंधों को समझने से इनके संभावित कारणों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.
समय रहते पहचान और बेहतर इलाज की उम्मीद
इस चार वर्षीय अध्ययन से शोधकर्ताओं को ऐसे जैविक संकेतकों की पहचान करने की उम्मीद है, जो भविष्य में बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाने में सहायक हो सकते हैं. इसके अलावा, बीमारी के विकास में भूमिका निभाने वाले कारकों को समझकर इलाज के नए संभावित लक्ष्यों की तलाश भी की जाएगी. अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में मरीजों की जरूरत के अनुसार अधिक सटीक और प्रभावी उपचार विकसित करने की दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं.
हालांकि, इन संभावनाओं की पुष्टि शोध पूरा होने और उसके परिणामों के विश्लेषण के बाद ही हो सकेगी. एम्स की अतिरिक्त प्रवक्ता डॉ. अस्मिता पाटिल ने भी परियोजना से संबंधित जानकारी साझा की है. संस्थान की ओर से पात्र परिवारों से शोध में भाग लेने के लिए आगे आने की अपील की गई है. शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के संयुक्त विश्लेषण से ऑटोइम्यून बीमारियों के पारिवारिक संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी.
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