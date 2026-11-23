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दिल्ली: एम्स में बच्चों की टाइप-1 डायबिटीज पर विशेष पहल, घर से स्कूल तक बनेगा सपोर्ट सिस्टम

प्रोफेसर निखिल टंडन, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बच्चों और किशोरों में टाइप-1 डायबिटीज की चुनौती अब सिर्फ इलाज और दवाओं तक सीमित नहीं है. बीमारी से पीड़ित बच्चों को घर, स्कूल और समाज में ऐसा माहौल मिले, जहां वे बिना किसी भेदभाव के सामान्य जिंदगी जी सकें, इसके लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने विशेष पहल की है. विश्व मधुमेह माह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देशभर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बच्चों के लिए बेहतर देखभाल और सहयोगी माहौल तैयार करने पर चर्चा की.

एम्स के जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग की थीम 'बियॉन्ड डायग्नोसिस: लिविंग वेल विद टाइप-1 डायबिटीज एट होम, इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज' रखी गई. इसका उद्देश्य बीमारी की पहचान और उपचार के साथ-साथ बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका को मजबूत करना है.