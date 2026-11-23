दिल्ली: एम्स में बच्चों की टाइप-1 डायबिटीज पर विशेष पहल, घर से स्कूल तक बनेगा सपोर्ट सिस्टम
एम्स के निदेशक प्रोफेसर निखिल टंडन व अन्य विशेषज्ञों ने टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए सहयोगी माहौल तैयार करने पर जोर दिया.
Published : November 23, 2026 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली: बच्चों और किशोरों में टाइप-1 डायबिटीज की चुनौती अब सिर्फ इलाज और दवाओं तक सीमित नहीं है. बीमारी से पीड़ित बच्चों को घर, स्कूल और समाज में ऐसा माहौल मिले, जहां वे बिना किसी भेदभाव के सामान्य जिंदगी जी सकें, इसके लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने विशेष पहल की है. विश्व मधुमेह माह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देशभर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बच्चों के लिए बेहतर देखभाल और सहयोगी माहौल तैयार करने पर चर्चा की.
एम्स के जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग की थीम 'बियॉन्ड डायग्नोसिस: लिविंग वेल विद टाइप-1 डायबिटीज एट होम, इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज' रखी गई. इसका उद्देश्य बीमारी की पहचान और उपचार के साथ-साथ बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका को मजबूत करना है.
कार्यक्रम में एम्स के निदेशक और एंडोक्रिनोलॉजी एवं मेटाबॉलिज्म विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर निखिल टंडन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था के नजरिये से इस विषय पर अपनी बात रखी. टाइप-1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता. ऐसे में मरीज को जीवनभर इंसुलिन लेना और नियमित रूप से ब्लड शुगर की निगरानी करनी पड़ती है. बच्चों के लिए पढ़ाई, खेलकूद और दूसरी गतिविधियों के साथ बीमारी का प्रबंधन करना भी एक बड़ी चुनौती होती है.
इसे भी पढ़ें : नोएडा: निःशुल्क मेगा हेल्थ मेले में दिखी गजब की मिसाल, 99 साल की उम्र में भी डायबिटीज को दी मात
चेन्नई स्थित मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (एमडीआरएफ) की विशेषज्ञ डॉ. ए. अमुथा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. वह फाउंडेशन के चाइल्डहुड एंड यूथ ऑनसेट डायबिटीज विभाग की प्रमुख और वैज्ञानिक हैं. उनका काम बच्चों और किशोरों में होने वाली डायबिटीज, उसके जोखिम और बेहतर उपचार से जुड़ा है. विशेषज्ञों ने बच्चों में बीमारी की समय पर पहचान के साथ लंबे समय तक उपचार और देखभाल की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया.
वहीं, एमडीआरएफ से जुड़ीं डॉ. लक्ष्मी कार्तिकेयन ने डायबिटीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदायों तक सही स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने की जरूरत बताई. उन्होंने इस दिशा में सामाजिक भागीदारी और जमीनी स्तर पर जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया.
घर और स्कूल में बदलेगा नजरिया
कार्यक्रम में हृदय संस्था की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मोनिका अरोड़ा ने बीमारी के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए घर, स्कूल और समुदाय में सहयोगी माहौल तैयार करना जरूरी है. जानकारी के अभाव में कई बार स्कूलों में ऐसे बच्चों को अलग नजर से देखा जाता है. कुछ बच्चों को कक्षा में इंसुलिन लेने या ब्लड शुगर जांचने में भी झिझक होती है. ऐसे में शिक्षकों और सहपाठियों को जागरूक करना जरूरी है, ताकि बच्चे बिना किसी संकोच के अपनी सेहत का ध्यान रख सकें.
इसे भी पढ़ें :बिना किसी लक्षण के भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर, जानें यह किस तरह हार्ट डिजीज का बनता है कारण
विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि डायबिटीज के कारण बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और दूसरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए. स्कूलों में शिक्षकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड शुगर कम या ज्यादा होने की स्थिति में बच्चे को किस तरह की मदद की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, परिवारों को बच्चों की शारीरिक सेहत के साथ उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना होगा.
इलाज के साथ मानसिक और सामाजिक सहयोग भी जरूरी
इस पहल के तहत बच्चों की शुरुआती पहचान, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच, स्कूलों में जागरूकता और परिवारों को लगातार सहयोग देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि टाइप-1 डायबिटीज किसी बच्चे की प्रतिभा, शिक्षा और भविष्य की राह में बाधा नहीं बननी चाहिए. सही इलाज, नियमित निगरानी और परिवार व समाज के सहयोग से बच्चे आत्मविश्वास के साथ सामान्य जीवन जी सकते हैं.
कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही रहा कि डायबिटीज की पहचान होना इलाज की शुरुआत है, मंजिल नहीं. बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए अस्पतालों के साथ घर, स्कूल और समुदाय को भी उनकी देखभाल की जिम्मेदारी समझनी होगी.
इसे भी पढ़ें :देश में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के मरीज, 2050 तक 'डायबिटीज कैपिटल' बनने की आशंका