एम्स में 18 साल बाद सफल किडनी-पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन को जन अभियान बनाने की अपील
दिल्ली एम्स ने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, 18 साल बाद सिमल्टेनियस किडनी-पैंक्रियाज़ का सफल ट्रांसप्लांट.
Published : May 13, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 8:37 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली ने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. करीब 18 साल बाद एम्स में सफलतापूर्वक सिमल्टेनियस किडनी-पैंक्रियाज़ यानी एसपीके ट्रांसप्लांट किया गया है, यह जटिल सर्जरी एक ऐसे मरीज पर की गई जो लंबे समय से टाइप-1 डायबिटीज और किडनी फेलियर से जूझ रहा था. एम्स के डॉक्टरों ने इसे देश में ट्रांसप्लांट मेडिसिन के लिए बड़ा कदम बताया और लोगों से ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आने की अपील की.
टाइप-1 डायबिटीज और एंड-स्टेज किडनी डिजीज की रोकथाम: दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल ने एक बार फिर देश को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की. एम्स के डॉक्टरों ने करीब 18 साल बाद सफलतापूर्वक सिमल्टेनियस किडनी-पैंक्रियाज यानी एसपीके ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया है. यह ऑपरेशन एक 35 वर्षीय मरीज पर किया गया, जो लंबे समय से टाइप-1 डायबिटीज और एंड-स्टेज किडनी डिजीज से पीड़ित था. डॉक्टरों के मुताबिक, मरीज की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं और लगातार इंसुलिन पर निर्भरता उसकी जिंदगी को बेहद मुश्किल बना रही थी.
एसपीके ट्रांसप्लांट को एम्स ने बताया बेहद जटिल प्रक्रिया: एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि एसपीके ट्रांसप्लांट बेहद जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक साथ किडनी और पैंक्रियाज़ दोनों का प्रत्यारोपण किया जाता है. इस सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मरीज को नई किडनी मिलने के साथ-साथ शरीर में इंसुलिन का संतुलन भी बेहतर हो जाता है. इससे मरीज की लाइफ क्वालिटी में काफी सुधार आता है और लंबे समय में बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं.
यह ऑपरेशन 14 अप्रैल 2026 को किया गया. सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वी.के. बंसल और प्रोफेसर असुरी कृष्णा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस जटिल सर्जरी को सफल बनाया. वहीं, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों ने भी पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई. एम्स के मुताबिक, ऑर्गन डोनेशन करने वाला डोनर 50 वर्षीय ब्रेन-डेड व्यक्ति था, जिसकी पहचान पीजीआई रोहतक में हुई थी.
ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऑर्गन डोनेशन की अपील: एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. संदीप महाजन ने कहा कि सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएं. किसी एक व्यक्ति का ऑर्गन डोनेशन कई लोगों को नई जिंदगी दे सकता है. समाज में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके.
एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, यह सर्जरी पूरी तरह मल्टी-डिसिप्लिनरी टीमवर्क का नतीजा है. डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और मेडिकल स्टाफ ने पूरी रात मेहनत कर इस जटिल प्रक्रिया को सफल बनाया. फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और ट्रांसप्लांट के बाद किडनी सामान्य तरीके से काम कर रही है. साथ ही मरीज का ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित है और इंसुलिन की जरूरत पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है.
ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स,मरीज की स्थिति स्थिर: यह एक बेहद जटिल लेकिन जीवन बचाने वाली सर्जरी थी. सिमल्टेनियस किडनी-पैंक्रियाज़ ट्रांसप्लांट के जरिए हमने मरीज को नई किडनी के साथ बेहतर ग्लूकोज कंट्रोल देने की कोशिश की है. फिलहाल मरीज की स्थिति स्थिर है और ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं. यह एम्स के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि करीब 18 साल बाद इस तरह की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है.
भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत : डॉक्टरों का कहना है कि भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता अभी भी काफी कम है, जिसकी वजह से हजारों मरीज समय पर ऑर्गन नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. एम्स का मानना है कि अगर लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएं तो कई गंभीर मरीजों को नया जीवन मिल सकता है.एम्स की इस बड़ी सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नई संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. साथ ही डॉक्टरों की अपील है कि लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएं, क्योंकि एक फैसला कई जिंदगियां बचा सकता है.
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