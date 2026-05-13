ETV Bharat / state

एम्स में 18 साल बाद सफल किडनी-पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन को जन अभियान बनाने की अपील

एम्स में सफल किडनी-पैंक्रियाज़ ट्रांसप्लांट,ऑर्गन डोनेशन की अपील ( ETV Bharat )