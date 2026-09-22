AIIMS में PCOS को लेकर दी गई अहम जानकारी, अनियमित पीरियड्स और हार्मोनल लक्षणों पर ध्यान जरूरी
किशोरियों में पॉलीसिस्टिकओवरी सिंड्रोम को लेकर दिल्ली AIIMS में चर्चा, बताया PCOS सिर्फ एक 'हॉर्मोनल समस्या' नहीं, इसका असर मेटाबोलिक और मानसिक सेहत पर भी
Published : September 22, 2026 at 7:35 PM IST
नई दिल्ली: किशोरियों में पॉलीसिस्टिकओवरी सिंड्रोम यानी PCOS को लेकर दिल्ली AIIMS में आज विशेषज्ञों ने चर्चा की. जिसमें बताया गया है कि यह समस्या सिर्फ अनियमित पीरियड्स तक सीमित नहीं है. अनियमित पीरियड्स के साथ मेन हार्मोन यानी एंड्रोजन बढ़ने के संकेत, जैसे चेहरे या शरीर पर ज्यादा बाल, मुंहासे और सिर के बालों का पतला होना भी महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं.
मेटाबॉलिक और मेंटल हेल्थ पर असर
एक्सपर्ट्स का कहना है कि PCOS सिर्फ पीरियड्स या फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या नहीं है. यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली एक गंभीर मेटाबोलिक स्थिति है. इसका असर बच्चे पैदा करने की उम्र बीत जाने के बाद भी सेहत पर पड़ सकता है. असल में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) PCOS को एक ऐसी मेटाबोलिक स्थिति मानता है जो बच्चे पैदा करने की उम्र के बाद भी बनी रह सकती है.
किशोरियों में पीरियड्स का पैटर्न देते हैं संकेत
किशोरियों में पीरियड्स का पैटर्न उम्र और पहली माहवारी के बाद बीते समय के हिसाब से देखा जाना चाहिए. पहली माहवारी के शुरुआती एक साल में अनियमित चक्र हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद 21 दिन से कम या 45 दिन से ज्यादा का चक्र अनियमित माना जा सकता है. पहली माहवारी के तीन साल बाद 21 दिन से कम या 35 दिन से ज्यादा का चक्र, साल में आठ से कम पीरियड्स या 90 दिन से ज्यादा का कोई एक अंतर भी जांच की जरूरत का संकेत है.
50-80 फीसदी महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या
PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) सिर्फ रिप्रोडक्टिव समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर एंडोक्राइन और मेटाबोलिक डिसऑर्डर है. स्टडीज से पता चलता है कि PCOS वाली लगभग 50 फीसदी से 80 फीसदी महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है, यानी शरीर इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता, चाहे उनका वजन नॉर्मल हो या ज्यादा. इस स्थिति के कारण पेट के आसपास वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है और समय के साथ टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.
संतुलित खान-पान, एक्सरसाइज, योग और तनाव प्रबंधन जरूरी
संतुलित खान-पान, एक्सरसाइज, योग और तनाव प्रबंधन पर जोर दिया गया है. जरूरत के अनुसार हार्मोनल और नॉन-हार्मोनल उपचार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसमें मेटफॉर्मिन, एंटी-एंड्रोजन, इनोसिटोल और बालों के लिए लेजर या लाइट थेरेपी जैसे विकल्पों का उल्लेख किया गया है.
होलिस्टिक तरीके की जरूरत
PCOS समस्या का सिर्फ दवा लेकर पीरियड्स लाना इसका पक्का समाधान नहीं है. इसे ठीक करने के लिए एक होलिस्टिक नजरिए की जरूरत होती है. हर व्यक्ति के हिसाब से इसमें हेल्थ चेक-अप, हेल्दी डाइट, शारीरिक गतिविधि, नींद और तनाव के स्तर पर ध्यान देना और मानसिक सेहत का ख्याल रखना शामिल हो सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि जीवनशैली में बदलाव को सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए और न ही इसे सिर्फ वजन घटाने तक सीमित रखना चाहिए. हेल्दी आदतें सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती हैं.
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