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ऋषिकेश एम्स वायरमैन भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा, बायोमेट्रिक जांच से बड़ा खुलासा, एक आरोपी अरेस्ट

ऋषिकेश एम्स वायरमैन भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा ( ETV Bharat )

पुलिस के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को एम्स ऋषिकेश में CRE-3 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा था. इसी दौरान वायरमैन पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी विकास कुमार मीणा की पहचान को लेकर संदेह हुआ. उपलब्ध मूल अभिलेखों और पहचान पत्रों का मिलान करने पर प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और एम्स ऋषिकेश में नियुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति की पहचान अलग-अलग हो सकती है.