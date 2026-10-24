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एम्स ऋषिकेश में अब तीमारदारों को देना होगा पार्किंग शुल्क, जानिए कितना देना होगा चार्ज

एम्स ऋषिकेश पार्किंग शुल्क ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अब वाहन पार्किंग के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. एम्स प्रशासन ने पार्किंग व्यवस्था के लिए बाकायदा टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ठेकेदार नियुक्त कर दिया है. इसके बाद अब अस्पताल परिसर में वाहन खड़ा करने पर शुल्क वसूले जाने की व्यवस्था लागू होने जा रही है. निर्धारित शुल्क के अनुसार, दोपहिया वाहन खड़ा करने पर 20 रुपये और चारपहिया वाहन के लिए 40 रुपये देने होंगे.

पार्किंग शुल्क लागू होने की खबर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इस फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उपचार के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना कितना उचित है? खासकर उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह व्यवस्था परेशानी का कारण बन सकती है, जो पहले से ही बीमारी, दवाइयों, जांच और अस्पताल तक आने-जाने के खर्च से जूझ रहे हैं.