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एम्स ऋषिकेश से आई बड़ी खुशखबरी! उत्तराखंड के मरीजों के लिए अलग ओपीडी पर्चा काउंटर शुरू

ऋषिकेश: उत्तराखंड के मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए आने वाले उत्तराखंड के मरीजों को ओपीडी पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतारों में कम इंतजार करना पड़ेगा. स्थानीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को एम्स ऋषिकेश में विशेष रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए बनाए गए अलग ओपीडी पर्चा काउंटर का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया.

इस अवसर पर एम्स की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह सहित संस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे. उद्घाटन समारोह के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स प्रशासन और विशेष रूप से निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से स्थानीय लोगों को ओपीडी पर्चा बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने निदेशक से उत्तराखंड और विशेष रूप से ऋषिकेश क्षेत्र के मरीजों के लिए अलग काउंटर शुरू करने का अनुरोध किया था. जिसे एम्स प्रशासन ने स्वीकार करते हुए आज अमल में ला दिया है.

एम्स ऋषिकेश से आई बड़ी खुशखबरी! (ETV Bharat)

उन्होंने कहा इस नई व्यवस्था से राज्य के मरीजों को समय की बचत होगी. उन्हें पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर जल्द ही जन औषधि केंद्र पर भी उत्तराखंड वासियों के लिए एक अलग विशेष काउंटर स्थापित किया जाएगा. जिससे मरीजों को दवाइयां लेने के दौरान भी अनावश्यक भीड़ और लंबी कतारों का सामना न करना पड़े.