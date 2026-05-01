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एम्स जोधपुर की बड़ी उपलब्धि, बिना सर्जरी 10×10 सेमी रेक्टल ट्यूमर सफलतापूर्वक हटाया

एम्स जोधपुर ने रेक्टल ट्यूमर को एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन तकनीक से सफलतापूर्वक हटाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया.

एम्स जोधपुर
एम्स जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 1:09 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एम्स जोधपुर ने राज्य में पहली बार अत्यंत जटिल एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन (ESD) प्रक्रिया के माध्यम से 10×10 सेमी के बड़े रेक्टल ट्यूमर को एंडोस्कोपिक तरीके से, बिना ओपन सर्जरी के सफलतापूर्वक हटाया है. विशेष रूप से, यह जटिल प्रक्रिया पूरी तरह से एम्स जोधपुर में की गई है जो मार्डन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उपचार के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी.

गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आशीष अग्रवाल ने बताया कि यह प्रोसिजर लगभग 8 घंटे तक अत्यंत सूक्ष्मता और दक्षता के साथ चला. यह ऑपरेशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ टीम द्वारा संपन्न किया गया. यह ट्यूमर, जिसे लेटरली स्प्रेडिंग ट्यूमर (LST) के रूप में पहचाना गया, रेक्टल दीवार के बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जिससे यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मामला बन गया था, जिसके लिए पारंपरिक रूप से पेट का बड़ा आपरेशन करना पड़ता है.

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खत्म हुई ओपन सर्जरी की आवश्यकता: डॉ. आशीष अग्रवाल ने बताया कि गैस्ट्राएंट्रोलॉजी की पारंपरिक उपचार पद्धति से अलग हटकर, टीम ने ESD जैसी उच्च विशेषज्ञता वाली और न्यूनतम इनवेसिव तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाया. इससे न केवल ओपन सर्जरी की आवश्यकता समाप्त हुई, बल्कि अंग संरक्षित रहा, जटिलताएं कम हुईं और रोगी की रिकवरी भी तेज से हो रही हैं. तेज रिवकरी को देखते हुए उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा.

एंडोस्कॉपी की स्पेशलिटी: डॉ. आशीष अग्रवाल ने बताया कि यह उपलब्धि संस्थान की उन्नत चिकित्सीय एंडोस्कोपी में बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाती है. उन्होंने संस्थान प्रशासन के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. एम्स कार्यकारी निदेशक डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी ने इस सफलता के लिए डॉक्टर्स को शुभकानाएं देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को अग्रणी बनाने पर बल दिया.

रोगियों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर: एम्स की यह उपलब्धि राजस्थान में न्यूनतम इनवेसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रक्रियाओं के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित करती है. साथ ही, इससे गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जटिल उपचारों के लिए मरीजों को राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी. एम्स प्रबंधन ने लगातार ऐसी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रतिबद्धता दोहराई हैं.

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