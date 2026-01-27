एम्स दिल्ली बना ट्रांसजेंडर समुदाय की उम्मीद, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बढ़े, 2023 से अब तक 195 सर्जरी
एम्स दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के इलाज, अधिकारों पर बैठक हुई, जहां 2021 से चल रहे क्लीनिक, बढ़ती जेंडर अफर्मिंग सर्जरी पर जानकारी दी गई.
Published : January 27, 2026 at 10:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एम्स में ट्रांसजेंडर समुदाय की देखभाल को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में एंडोक्राइनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और साइकैट्री विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे.
प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत ने बताया कि एम्स में वर्ष 2021 से ट्रांसजेंडर क्लीनिक चल रहा है, जहां हर सप्ताह मरीजों की काउंसलिंग, जांच और इलाज किया जाता है. डॉक्टर खड़गावत ने कहा कि ट्रांसजेंडर हमारे समाज के ही बच्चे हैं. उनके शरीर में कोई बीमारी या कमी नहीं होती, सिर्फ उनकी पहचान और सोच अलग होती है. उन्होंने बताया कि समाज और परिवार के दबाव की वजह से ट्रांसजेंडर लोगों पर भारी मानसिक तनाव पड़ता है. कई बार उन्हें मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, डिजिटल और यौन शोषण तक झेलना पड़ता है. अक्सर परिवार सामाजिक बदनामी के डर से उनका साथ नहीं देता, जिसके चलते कई ट्रांसजेंडर घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं.
डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसजेंडर कोई नई चीज़ नहीं है. महाभारत के शिखंडी इसका ऐतिहासिक उदाहरण हैं. वर्ष 2019 में सरकार ने कानून बदलकर ट्रांसजेंडर को पूरे अधिकार दिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए सामने आने लगे.
एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के आंकड़े बताते हैं कि
- वर्ष 2023 से 2026 तक कुल 195 जेंडर से जुड़ी प्रक्रियाएं की गईं. इनमें से —139 जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, 56 माइनर प्रक्रियाएं की गईं.
- सिर्फ जेंडर अफर्मिंग सर्जरी की बात करें तो —67 ट्रांस-मेन,72 ट्रांस-वूमेन, कुल 139 मरीजों की सर्जरी की गई. साल दर साल मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई
- 2023 में 14 केस,2024 में 36 केस, 2025 में 66 केस,और 2026 में अब तक 20 केस सामने आए हैं.
डॉक्टरों ने बताया कि जेंडर अफर्मिंग सर्जरी में वेजिनोप्लास्टी और फैलोप्लास्टी जैसी बड़ी सर्जरी होती हैं, जबकि जेंडर रिफाइनिंग सर्जरी में, ब्रेस्ट सर्जरी, फेस सर्जरी, वॉयस सर्जरी, एडम्स एप्पल शेव जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं. इलाज से पहले साइकैट्री विभाग मरीज की मानसिक स्थिति की जांच करता है, उसके बाद हार्मोन थेरेपी और फिर सर्जरी की प्रक्रिया शुरू होती है.
डॉक्टरों का कहना है कि सबसे ज़रूरी है समाज और परिवार का सहयोग, ताकि ट्रांसजेंडर लोग भी सम्मान के साथ सामान्य जीवन जी सकें. एम्स की यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है.
