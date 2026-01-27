ETV Bharat / state

एम्स दिल्ली बना ट्रांसजेंडर समुदाय की उम्मीद, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बढ़े, 2023 से अब तक 195 सर्जरी

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स में ट्रांसजेंडर समुदाय की देखभाल को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में एंडोक्राइनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और साइकैट्री विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे.

प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत ने बताया कि एम्स में वर्ष 2021 से ट्रांसजेंडर क्लीनिक चल रहा है, जहां हर सप्ताह मरीजों की काउंसलिंग, जांच और इलाज किया जाता है. डॉक्टर खड़गावत ने कहा कि ट्रांसजेंडर हमारे समाज के ही बच्चे हैं. उनके शरीर में कोई बीमारी या कमी नहीं होती, सिर्फ उनकी पहचान और सोच अलग होती है. उन्होंने बताया कि समाज और परिवार के दबाव की वजह से ट्रांसजेंडर लोगों पर भारी मानसिक तनाव पड़ता है. कई बार उन्हें मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, डिजिटल और यौन शोषण तक झेलना पड़ता है. अक्सर परिवार सामाजिक बदनामी के डर से उनका साथ नहीं देता, जिसके चलते कई ट्रांसजेंडर घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं.

ट्रांसजेंडर समुदाय की देखभाल को लेकर AIIMS में एक अहम बैठक (ETV BHARAT)

डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसजेंडर कोई नई चीज़ नहीं है. महाभारत के शिखंडी इसका ऐतिहासिक उदाहरण हैं. वर्ष 2019 में सरकार ने कानून बदलकर ट्रांसजेंडर को पूरे अधिकार दिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए सामने आने लगे.