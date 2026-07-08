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सावधान! यूपी के अस्पतालों में 'ESKAPE' बैक्टीरिया का आतंक, आम दवाइयां बेअसर

डॉक्टर की सलाह है बेहद जरूरी: ये सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य भाषा में 'सुपरबग' कहा जाता है. इनसे होने वाले संक्रमण का उपचार लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिना दिखाए, बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक दवा न लें. उन्होंने कहा कि चिकित्सा परामर्श के बिना एंटीबायोटिक दावों का सेवन न करें.

कल्चर टेस्ट के बिना इलाज मुश्किल: डॉ. अतुल आर रुकादिकर ने बताया कि पहले जिन एंटीबायोटिक दवाओं से संक्रमण शीघ्र नियंत्रित हो जाता था, अब वे अनेक मामलों में प्रभावी नहीं रह गई हैं. इसलिए रोगियों के लिए कल्चर जांच के आधार पर उपयुक्त एंटीबायोटिक का चयन करना आवश्यक हो गया है. बिना कल्चर जांच के एंटीबायोटिक अस्पताल में हाथों की स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करें. संक्रमण होने पर कल्चर जांच कराकर उसी के अनुसार दवा का सेवन करें.

घातक जीवाणुओं का डरावना आंकड़ा: इनमें से 808 रोगियों, यानी लगभग 62 प्रतिशत में एस्केप समूह के छह प्रमुख जीवाणु मिले. अध्ययन के अनुसार, स्टैफिलोकोकस आरियस 59.5 प्रतिशत नमूनों में सबसे अधिक पाया गया. इसके बाद स्यूडोमोनस एरुगिनोसा 17.8 प्रतिशत, क्लेबसिएला निमोनिया 11.3 प्रतिशत और एसिनेटोबैक्टर बाउमानी आठ प्रतिशत मामलों में मिले. ये जीवाणु त्वचा एवं कोमल ऊतकों के संक्रमण के साथ अस्पताल जनित संक्रमण के प्रमुख कारण बनते हैं.

शोध में शामिल डॉक्टर और मरीज: गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलाजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरुप मोहंती ने इसका खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस अध्ययन में कुमारी नेहा सिंह, क्रति अग्रवाल, पारूल सिंह, अतुल आर रुधिकर, विवेक हाडा, शिवांगी राना, अरुनानी राहुल, शैलजा मिश्रा एवं अन्य लोगों का सहयोग रहा है. उन्होंने बताया कि अध्ययन के दौरान 20 से 80 वर्ष आयु वर्ग के 2300 के रोगियों के नमूनों की जांच की गई. इनमें 1311 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई.

क्या है सुपरबग का नया खतरा: यानी, अस्पताल के भीतर होने वाला संक्रमण अब एक ऐसे 'सुपरबग' का रूप ले चुका है, जिसका इलाज डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. एम्स गोरखपुर के शोध का मुख्य वैज्ञानिक बिंदु यह है कि ये छह बैक्टीरिया अब अस्पतालों के भीतर ही एक-दूसरे से 'प्लास्मिड' (डीएनए का हिस्सा) ट्रांसफर कर रहे हैं. इसके कारण जो बैक्टीरिया पहले किसी एक दवा से मर जाता था, वह अब दूसरे बैक्टीरिया से जीन लेकर सभी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी (सुपरबग) बनता जा रहा है. पूर्वांचल और यूपी के संदर्भ में यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहां के मरीजों में पहले से ही कुपोषण और कमजोर इम्युनिटी एक बड़ी समस्या है.

इस शोध के मुताबिक, अस्पतालों में पाए जाने वाले 'ESKAPE' समूह के घातक बैक्टीरिया अब आम से लेकर खास एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर कर रहे हैं. यानी, अस्पताल के भीतर होने वाला संक्रमण अब एक ऐसे 'सुपरबग' का रूप ले चुका है, जिसका इलाज डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है. जिस अस्पताल में मरीज जिंदगी की आस लेकर जाता है, वहीं का माहौल अब उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है. एम्स गोरखपुर माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एक नए अध्ययन ने पूरे प्रदेश के चिकित्सा जगत में हड़कंप मचा दिया है.

अस्पतालों में कैसे फैल रहा संक्रमण: अस्पताल में हाथों की स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करें. संक्रमण होने पर कलर जांच कर कर उसी के अनुसार दवा का सेवन करें. मरीज 'ESKAPE' बैक्टीरिया के शिकार इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया ने सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ 'दवा प्रतिरोध' (एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस) विकसित कर लिया है. ये बैक्टीरिया अस्पतालों में आसानी से फैलते हैं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले मरीजों को गंभीर रूप से संक्रमित करते हैं.

अस्पतालों में मौत का जाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

बैक्टीरिया के चालाकी भरे हथकंडे: अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत ज्यादा उपयोग होता है. इसके कारण जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं, वे तो मर जाते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) द्वारा खुद को बदल लेते हैं और उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं. ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं. ये ऐसे रसायन (एंजाइम) बनाते हैं जो एंटीबायोटिक की संरचना को ही तोड़ देते हैं.

मेडिकल उपकरणों से हो रही एंट्री: इनके पास 'इफ्लक्स पंप' होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर जाने वाली दवा को बाहर पंप कर देते हैं. ये 'बायोफिल्म' (चिपचिपी परत) बनाते हैं, जिसके अंदर दवाइयां प्रवेश नहीं कर पाती हैं. अस्पताल में भर्ती मरीजों (विशेषकर ICU में) की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है. इसके अलावा उनके शरीर में कैथेटर या वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरण लगे होते हैं.

लापरवाही से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा: ये उपकरण बैक्टीरिया को शरीर के अंदर जाने का सीधा रास्ता देते हैं. ये बैक्टीरिया अस्पताल की सतहों (बिस्तर, दरवाजे के हैंडल, चिकित्सा उपकरण) और स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों पर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं. साफ-सफाई में थोड़ी सी ढील भी इन बैक्टीरिया को एक मरीज से दूसरे मरीज तक पहुंचा देती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन इन बैक्टीरिया को एक बड़ा खतरा मानता है.

एम्स गोरखपुर ने किया बड़ा खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना पर्चे की दवाओं पर रोक: इनसे बचने के लिए अस्पतालों में सख्त संक्रमण नियंत्रण, सही कीटाणुनाशकों का उपयोग और अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग रोकना जरूरी है. उत्तर प्रदेश में बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबायोटिक्स की खुली बिक्री और अत्यधिक दवाओं के उपयोग से 'एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस' (AMR) बढ़ रहा है, जिसे आम बोलचाल में दवाइयों का बेअसर होना कहते हैं. इसके कारण खतरनाक ESKAPE सुपरबग (मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट बैक्टीरिया) का संकट तेजी से पैदा हो रहा है. यूपी के अधिकतर जिलों में बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के खुलेआम दवाएं बेची जाती हैं.

कोर्स अधूरा छोड़ने से भयंकर नुकसान: मरीज सामान्य सर्दी, बुखार, या दर्द में सीधे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं, जो गैर-कानूनी है. बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से बैक्टीरिया उस दवा को पहचान लेते हैं और खुद को उसके खिलाफ ढाल लेते हैं. कई निजी चिकित्सक मरीजों को जल्दी ठीक करने के दबाव में जरूरत से ज्यादा और 'ब्रॉड-स्पेक्ट्रम' (मजबूत) एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं. वायरल इंफेक्शन (जो वायरस से होते हैं और एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते) में भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं.

जानलेवा बैक्टीरिया का खतरनाक समूह: डॉक्टर की दवा खाने के बाद जब मरीज को थोड़ा आराम मिलता है, तो वे दवा का पूरा कोर्स (जैसे 5 या 7 दिन) बीच में ही छोड़ देते हैं. इससे जो थोड़े-से मजबूत बैक्टीरिया बच जाते हैं, वे अधिक ताकतवर होकर वापस शरीर पर हमला करते हैं. ESKAPE छह ऐसे जानलेवा बैक्टीरिया का समूह है जो आम तौर पर अस्पतालों में पनपते हैं. जब लोग लगातार गलत तरीके से एंटीबायोटिक खाते हैं, तब ये बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ 'प्रतिरोध' पैदा कर लेते हैं. ये 6 घातक बैक्टीरिया हैं:

Enterococcus faecium

Staphylococcus aureus

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter spp

गरीब मरीजों पर आर्थिक मार: मरीजों को बीमारी से पूरी तरह लड़ने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना चाहिए. ESKAPE बैक्टीरिया के संक्रमण गोरखपुर और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब मरीजों पर न केवल गहरा स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहे हैं, बल्कि उन्हें भयंकर आर्थिक कंगाली की ओर धकेल रहे हैं. एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होने के कारण ये बैक्टीरिया सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होते. सामान्य और सस्ती एंटीबायोटिक दवाएं (जैसे एमोक्सिसिलिन या सेफ्ट्रिएक्सोन) इन बैक्टीरिया पर बेअसर साबित होती हैं.

महंगे टेस्ट और बढ़ रहा कर्ज: मरीजों को अंतिम विकल्प की अत्यंत महंगी दवाएं (जैसे कोलीस्टिन, टाइगेसाइक्लिन या मेरोपेनेम) खरीदनी पड़ती हैं, जिनकी एक-एक खुराक हजारों रुपये की होती है. शोध के अनुसार, प्रतिरोधी संक्रमणों के इलाज में दवाओं का खर्च कुल लागत का 27% से 61.5% तक बढ़ जाता है. सही बैक्टीरिया और उसकी संवेदनशीलता (Culture & Sensitivity Test) का पता लगाने के लिए मरीजों को बार-बार निजी पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं में महंगे टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी पुख्ता सुविधा नहीं होती. साधारण संक्रमण जहां 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, वहीं ESKAPE संक्रमण के कारण मरीजों को हफ्तों या महीनों अस्पताल के बेड या ICU में बिताना पड़ता है.

लंबे इलाज से टूट रही उम्मीदें: वैश्विक स्तर पर प्रतिरोधी ESKAPE संक्रमण के कारण अस्पताल में रुकने की अवधि में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है (कई मामलों में औसतन 32 दिन तक). अस्पताल में लंबे समय तक रुकने से मरीज के साथ आए तीमारदारों के रहने, खाने और गोरखपुर जैसे शहरों में परिवहन का खर्च लगातार बढ़ता जाता है. दवाओं के बेअसर होने से संक्रमण बार-बार लौट आता है. इससे पहले किया गया सारा खर्च बेकार चला जाता है और नए सिरे से इलाज शुरू करना पड़ता है.

मरीजों को कंगाली की ओर धकेल रहा बैक्टीरिया संक्रमण: संक्रमण बिगड़ने पर सेप्सिस (खून में जहर फैलना) या अंगों के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वेंटिलेटर और अतिरिक्त जीवन-रक्षक प्रणालियों का खर्च जुड़ जाता. बीमारी के दिनों में मरीज और उसकी देखभाल करने वाले परिवार के सदस्य काम पर नहीं जा पाते, जिससे उनकी दैनिक आय पूरी तरह बंद हो जाती है. इलाज में देरी या नाकामी के कारण यदि मरीज बच भी जाता है, तो वह लंबे समय तक शारीरिक रूप से कमजोर रहता है और दोबारा मेहनत का काम करने की क्षमता खो देता है.

बचाव और रोकथाम के उपाय: इन सुपरबग्स पर कोई भी आम या नई एंटीबायोटिक दवा असर नहीं करती. इसके कारण सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन जाते हैं. एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे पर ही होनी चाहिए. डॉक्टरों को मरीजों की कल्चर टेस्ट करके सटीक बीमारी का पता लगाना चाहिए और उसी अनुसार दवा देनी चाहिए.

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