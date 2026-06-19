एम्स गोरखपुर के शोध ने दुनिया को चौंकाया, नकली एंटी रेबीज वैक्सीन की पुष्टि
गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कुछ रेबीज इंजेक्शन को शोध का विषय बनाया गया, तो उसमें यह पाया गया कि उसमें कुछ नकली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 2:33 PM IST
गोरखपुर: रेबीज एक जानलेवा बीमारी है. कुत्ता काटने के बाद अगर समय से एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगता है तो, इससे पीड़ित मरीज को फिर बचा पाना बहुत ही मुश्किल है.
हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ डॉक्टर हो या शोधार्थी सभी इससे भली-भांति परिचित हैं. यहीं नहीं जिन्हें कुत्ता काटता है वह लोग भी यह जानते हैं कि, अगर उन्हें रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगा तो या उनके लिए जान का खतरा बन सकता है. फिर भी समाज में ऐसे लोगों की जमात मौजूद है, जो लोगों की जान से खेलने में कोई संकोच नहीं करते.
ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि इस जानलेवा बीमारी के लिए, जो एंटी रेबीज के इंजेक्शन भारत और चीन से देश और दुनिया के भीतर आपूर्ति होते हैं, उसमें बड़ी खेप नकली पाई गई है.
इसकी पुष्टि वर्ष 2026 से पहले भी हो चुकी है और अब गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में, कुछ रेबीज इंजेक्शन को शोध का विषय बनाया गया, तो उसमें यह पाया गया कि यह गुणवत्ता विहीन हैं. यानी कि नकली है.
इनके लगाने से रेबीज के शिकार मरीज को कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उसकी जान चली ही जाएगी. जानलेवा बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का नकली पाया जाना गंभीर चिंता में डालने वाला है.
एम्स के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और यहां के मीडिया इंचार्ज डा. अरूप मोहंती ने बताया कि दुनिया भर में रेबीज से करीब 70 हजार लोगों की जान जा रही है. इसकी वजह से एशिया और अफ्रीका में सबसे अधिक मौतें होती हैं.
उन्होंने बताया कि दुनिया में एंटी-रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति लगभग 85 प्रतिशत भारत और चीन से होती है. ऐसे में इन देशों की आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.
उन्होंने बताया कि एम्स के अध्ययन में सामने आया है कि भारत, चीन, फिलीपींस और थाईलैंड सहित कई देशों में नकली या गुणवत्ता विहीन एआरवी की आपूर्ति हुई है.
चिकित्सकों का अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल आफ सर्जरी आन्कोलाजी में प्रकाशित हुआ है. जिसके अनुसार वर्ष 2023 में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में नकली एआरवी मिली थीं.
इसके बाद वर्ष 2025 की शुरुआत में भी एक बड़ी कंपनी के बैच नंबर पर नकली लेबल वाली वैक्सीन मिलने पर अलर्ट जारी किया गया. चीन के गुआंग्शी प्रांत में वर्ष 2018 में 1600 से अधिक लोगों को नकली या कम प्रभाव वाली रैबीज वैक्सीन लगाए जाने का मामला सामने आया था.
उन्होंने बताया कि यही वजह है कि गोरखपुर एम्स का माइक्रोबायोलॉजी विभाग भी इस विषय पर अपने शोध को आगे बढ़ाया, तो परिणाम चिंताजनक निकल कर सामने आए हैं.
उन्होंने बताया कि इस तरह के शोध परिणाम को न सिर्फ संस्था तक सीमित रखा जाता है, बल्कि इसका अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशन इसको वैश्विक स्वरूप तक ले जाने में मदद करता है.
उन्होंने कहा कि एम्स प्रबंधन ऐसे गंभीर मामलों को स्वास्थ्य मंत्रालय तक भी प्रेषित करता है, जिसके आधार पर तैयारी और एक्शन लिया जाता है. गोरखपुर एम्स कई गंभीर विषयों पर अपने शोध को आगे बढ़ा रहा है. ऐसे में रेबीज को लेकर जो परिणाम आया है. वह चिंताजनक है और परीक्षण से जुड़ा हुआ है.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा हिमालय की वादियों में भी डेंगू का प्रकोप कैसे बढ़ रहा है और यह कैसे खतरनाक बन रहे हैं वह भी एम्स के शोध में प्रमाणित हुआ है. जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से पहाड़ों में एडीज मच्छर बढ़ रहे हैं.
उन्होंने बताया कि एम्स गोरखपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम ने नेपाल में डेंगू के बढ़ते मामलों और उसके बदलते स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया है. यह शोध भी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिका ब्रिटिश इन्फेक्शन एसोसिएशन जनरल में प्रकाशित हुआ है.
उन्होंने बताया कि शोध का आधार वर्ष 2004 के बाद से नेपाल में डेंगू संक्रमण के मामले में लगातार जो वृद्धि दर्ज की जा रही थी, वह बना था. विशेष रूप से वर्ष 2019 और 2022 में काठमांडू और आसपास के क्षेत्र में डेंगू के सैकड़ों मामले सामने आए.
उन्होंने कहा कि ऐसे मच्छरों के पनपने वाले स्थानों को समाप्त करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि एम्स की स्थापना के मूल में शोध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. जिससे भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संबंधी संकटों को टाला जा सके. माइक्रोबायोलॉजी विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है.