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एम्स गोरखपुर के शोध ने दुनिया को चौंकाया, नकली एंटी रेबीज वैक्सीन की पुष्टि

शोध में कुछ रेबीज इंजेक्शन गुणवत्ता विहीन यानी कि नकली पाए गए. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: रेबीज एक जानलेवा बीमारी है. कुत्ता काटने के बाद अगर समय से एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगता है तो, इससे पीड़ित मरीज को फिर बचा पाना बहुत ही मुश्किल है. हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ डॉक्टर हो या शोधार्थी सभी इससे भली-भांति परिचित हैं. यहीं नहीं जिन्हें कुत्ता काटता है वह लोग भी यह जानते हैं कि, अगर उन्हें रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगा तो या उनके लिए जान का खतरा बन सकता है. फिर भी समाज में ऐसे लोगों की जमात मौजूद है, जो लोगों की जान से खेलने में कोई संकोच नहीं करते. ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि इस जानलेवा बीमारी के लिए, जो एंटी रेबीज के इंजेक्शन भारत और चीन से देश और दुनिया के भीतर आपूर्ति होते हैं, उसमें बड़ी खेप नकली पाई गई है. इसकी पुष्टि वर्ष 2026 से पहले भी हो चुकी है और अब गोरखपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में, कुछ रेबीज इंजेक्शन को शोध का विषय बनाया गया, तो उसमें यह पाया गया कि यह गुणवत्ता विहीन हैं. यानी कि नकली है. इनके लगाने से रेबीज के शिकार मरीज को कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उसकी जान चली ही जाएगी. जानलेवा बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का नकली पाया जाना गंभीर चिंता में डालने वाला है. एम्स के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और यहां के मीडिया इंचार्ज डा. अरूप मोहंती ने बताया कि दुनिया भर में रेबीज से करीब 70 हजार लोगों की जान जा रही है. इसकी वजह से एशिया और अफ्रीका में सबसे अधिक मौतें होती हैं. उन्होंने बताया कि दुनिया में एंटी-रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति लगभग 85 प्रतिशत भारत और चीन से होती है. ऐसे में इन देशों की आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. उन्होंने बताया कि एम्स के अध्ययन में सामने आया है कि भारत, चीन, फिलीपींस और थाईलैंड सहित कई देशों में नकली या गुणवत्ता विहीन एआरवी की आपूर्ति हुई है. चिकित्सकों का अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल आफ सर्जरी आन्कोलाजी में प्रकाशित हुआ है. जिसके अनुसार वर्ष 2023 में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में नकली एआरवी मिली थीं.