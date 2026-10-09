आयुर्वेद से भी इलाज़ देने में एम्स गोरखपुर उठा रहा ख़ास कदम, नई फैकल्टी लाने की तैयारी
एलोपैथ के साथ अब आयुर्वेद पद्धति से इलाज़ देने में एम्स गोरखपुर ने उठाए ख़ास कदम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:19 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर एम्स अपने परिसर को चिकित्सा की एक और विधा से लैस करने जा रहा है. वह एलोपैथ के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी यह सुविधा शुरू कर चिकित्सा सुविधा को मज़बूती देने जा रहा है. जिससे आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए दूरदराज़ से भटकने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी.
इसके लिए एम्स परिसर में आयुष विंग खोलने की तैयारी है. इसमें तीन चिकित्सक तैनात होंगे. एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ विभा दत्ता ने बताया है कि इस व्यवस्था के शुरू होने से परिसर में आयुर्वेद, होम्योपैथी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी.
उन्होंने कहा कि किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका स्वस्थ होना है, इसीलिए एम्स परिसर में एलोपैथिक के साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धत को शुरू करने जा रहा है. बीमारी की प्रकृति और रोगी की ज़रूरत के हिसाब से चिकित्सक तय करेंगे कि उसका इलाज़ कहां पर किया जाना ज्यादा बेहतर होगा. इसीलिए एम्स में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत चिकित्सा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने कहा की बीमारी से जूझ रहे मरीज़ के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि वह किसी प्रकार जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें. इसमें ये चिकित्सा पद्धतियां भी उसे मदद करेंगी.
उन्होंने कहा कि एम्स परिसर में एलोपैथ के साथ-साथ आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को शुरू करने की पहल यह नहीं है कि उसे एलोपैथी का विकल्प बनाना है, बल्कि दोनों की खूबियों को एक साथ लाना है, ताकि रोगी को बेहतर इलाज़ मिल सके.
उन्होंने कहा कि इस पद्धति को शुरू करने के लिए जिन चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए 200 आवेदन आ चुके हैं. स्क्रूटनी चल रही है. बहुत जल्द रिज़ल्ट फाइनल किया जाएगा. और फिर एक ब्लॉक में व्यवस्थित कर इलाज़ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
उन्होंने कहा कि एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान में इलाज के दौरान यह पाया गया है कि सिर्फ रोगी का इलाज़ ही नहीं उसके जीवन शैली, कार्य पद्धति और खानपान में भी बदलाव लाकर उसके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा से ज्यादा संभव है. योग एवं अन्य सहायक उपचार उसमें बड़ा सहायक बनते हैं.
जोड़ों के दर्द, मधुमेह, मोटापा, उक्त रक्तचाप, तनाव और मेनोपॉज की स्थिति में मरीज़ को आयुष चिकित्सा पद्धति से बड़ा आराम मिलता है. ऐसे में मरीज़ को सिर्फ दवा इलाज़ के सहारे ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, खानपान और दिन चर्या पर ध्यान देकर ठीक किया जा सकेगा.
उन्होंने कहा कि जब दोनों पद्धतियां परिसर में होंगी, तो एलोपैथ और आयुर्वेद के समन्वय को लेकर शोध भी किया जा सकेगा. क्योंकि एम्स की स्थापना का मूल तत्व है शोध की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना. जिससे नए विचार के साथ उपचार को आगे बढ़ाया जा सके.
उन्होंने कहा कि यह समझने का प्रयास किया जाएगा, कि किन परिस्थितियों में एलोपैथिक की चिकित्सा के साथ आयुर्वेद को जोड़कर आगे बढ़ने से मरीज़ को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है.
उन्होंने कहा इससे यह सम्भव होगा कि आयुर्वेद और एलोपैथिक चिकित्सक एक दूसरे विभागों में मरीजों को रेफर कर सकेंगे और उन्हें बेहतर इलाज़ मिल सकेगा. इससे मरीजों को अलग-अलग अस्पतालों में भटकने से भी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि पहले से चली आ रही आयुष इलाज पद्धति को एम्स परिसर में और बेहतर बनाने के क्रम में यह प्रयास किया जा रहा है.