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आयुर्वेद से भी इलाज़ देने में एम्स गोरखपुर उठा रहा ख़ास कदम, नई फैकल्टी लाने की तैयारी

आयुर्वेद से भी इलाज़ देने में एम्स गोरखपुर उठा रहा ख़ास कदम. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर : गोरखपुर एम्स अपने परिसर को चिकित्सा की एक और विधा से लैस करने जा रहा है. वह एलोपैथ के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी यह सुविधा शुरू कर चिकित्सा सुविधा को मज़बूती देने जा रहा है. जिससे आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए दूरदराज़ से भटकने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी.

इसके लिए एम्स परिसर में आयुष विंग खोलने की तैयारी है. इसमें तीन चिकित्सक तैनात होंगे. एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ विभा दत्ता ने बताया है कि इस व्यवस्था के शुरू होने से परिसर में आयुर्वेद, होम्योपैथी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी.

आयुर्वेद से भी इलाज़ देने में एम्स गोरखपुर उठा रहा ख़ास कदम. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका स्वस्थ होना है, इसीलिए एम्स परिसर में एलोपैथिक के साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धत को शुरू करने जा रहा है. बीमारी की प्रकृति और रोगी की ज़रूरत के हिसाब से चिकित्सक तय करेंगे कि उसका इलाज़ कहां पर किया जाना ज्यादा बेहतर होगा. इसीलिए एम्स में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत चिकित्सा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा की बीमारी से जूझ रहे मरीज़ के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि वह किसी प्रकार जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकें. इसमें ये चिकित्सा पद्धतियां भी उसे मदद करेंगी. उन्होंने कहा कि एम्स परिसर में एलोपैथ के साथ-साथ आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को शुरू करने की पहल यह नहीं है कि उसे एलोपैथी का विकल्प बनाना है, बल्कि दोनों की खूबियों को एक साथ लाना है, ताकि रोगी को बेहतर इलाज़ मिल सके. उन्होंने कहा कि इस पद्धति को शुरू करने के लिए जिन चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए 200 आवेदन आ चुके हैं. स्क्रूटनी चल रही है. बहुत जल्द रिज़ल्ट फाइनल किया जाएगा. और फिर एक ब्लॉक में व्यवस्थित कर इलाज़ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.