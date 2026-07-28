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AIIMS गोरखपुर में चिकित्सकों का शोध, प्रोटीन की जांच में पहले ही पता लग जाएगा कैंसर!

उन्होंने बताया कि शोध में पाया गया कि तंबाकू के निरंतर सेवन से TAP-1 एवं TAP-2 जीनों की अभिव्यक्ति धीरे-धीरे कम होने लगती है. परिणामस्वरूप कैंसर कोशिकाएं अपनी पहचान प्रतिरक्षा प्रणाली से छिपाने में सक्षम हो जाती हैं. यह प्रक्रिया 'Immune Escape' या 'Tumor Immune Evasion' कहलाती है, जो कैंसर की प्रगति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक चरण है.

उनका दावा है कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्यतः किसी भी असामान्य अथवा कैंसरग्रस्त कोशिका की पहचान कर उसे नष्ट करने का प्रयास करती है. इस पहचान की प्रक्रिया में TAP-1 (Transporter Associated with Antigen Processing-1) और TAP-2 नामक प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं के भीतर बनने वाले असामान्य प्रोटीनों (Antigens) को कोशिका की सतह पर प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं, जिससे "साइटोटॉक्सिक टी-लिम्फोसाइट" उन्हें पहचानकर नष्ट कर सकें.

बायोकेमेस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि यह अध्ययन मुख कैंसर की आणविक रोगजनन (Molecular Pathogenesis) को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है. उनका दावा है कि यदि TAP-1 और TAP-2 जैसे बायोमार्करों की प्रारम्भिक अवस्था में पहचान हो जाए, तो भविष्य में ऐसे व्यक्तियों की शीघ्र पहचान संभव होगी, जिनमें कैंसर विकसित होने का जोखिम अधिक है. उन्होंने बताया कि इन जीनों को लक्ष्य बनाकर नई इम्यूनोथेरेपी, जीन-आधारित उपचार (Gene Therapy) और प्रिसीजन मेडिसिन आधारित उपचार विकसित किए जा सकते हैं.

गोरखपुर : अगर मुंह में सफेद चकत्ते, छाले, लाल चकत्ते या फंगस की समस्या दिख रही हो तो टैप वन और टू प्रोटीन की जांच करानी चाहिए. अगर यह कमी मिलती है तो समझिए मरीज, कैंसर की गिरफ्त में आ चुका है. गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर के हालिया शोध में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में मौजूद टैप वन और टू प्रोटीन में गिरावट से कैंसर होने के प्रमाण की पुष्टि हुई है. बायोकेमेस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेंद्र द्विवेदी और नाक-कान-गला विभाग की डॉ. रुचिका अग्रवाल तंबाकू सेवन करने वाले मरीजों पर अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. इस शोध के परिणामों को एक अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस अध्ययन के परिणामों का अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशन हुआ है. साथ ही अब इसे पेटेंट की तरफ भी आगे बढ़ाया जाएगा. एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ विभा दत्ता ने भी इस अध्ययन को सराहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मुख्य कैंसर के मरीज मिलते हैं, जिसकी वजह तंबाकू का सेवन है. उन्होंने कहा कि समय से पहचान होने पर कैंसर का सटीक इलाज होगा और मौतों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है.











शोधकर्ताओं ने मुख की श्वेत पट्टिका (Leukoplakia), ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस (OSMF) और ओरल लाइकेन प्लेनस (OLP) जैसे कैंसर-पूर्व रोगों का भी अध्ययन किया. परिणामों से ज्ञात हुआ कि विशेषकर तंबाकू एवं गुटखा सेवन करने वाले ल्यूकोप्लाकिया रोगियों में TAP-1 जीन की अभिव्यक्ति में प्रारम्भिक कमी देखी गई, जबकि उन्नत मुख कैंसर में TAP-1 एवं TAP-2 दोनों की अभिव्यक्ति में और अधिक गिरावट पाई गई. इससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की प्रक्रिया कैंसर बनने से पहले ही प्रारम्भ हो सकती है.





उन्होंने बताया कि अध्ययन में यह भी सामने आया कि धूम्रपान और धूम्ररहित तंबाकू (गुटखा, खैनी आदि) का संयुक्त सेवन करने वाले व्यक्तियों में TAP जीनों की अभिव्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित हुई. जैसे-जैसे कैंसर का ग्रेड बढ़ा और कोशिकाएं अधिक आक्रामक होती गईं. TAP-1 और TAP-2 की अभिव्यक्ति में क्रमिक कमी दर्ज की गई. यह निष्कर्ष दर्शाता है कि तंबाकू केवल कैंसर उत्पन्न करने वाला कारक ही नहीं, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर करने वाला एक शक्तिशाली जैविक कारक है. इस अध्ययन के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित शोधों के अनुरूप मुख कैंसर में TAP-1 एवं TAP-2 की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करते हैं.



AIIMS गोरखपुर के वैज्ञानिकों की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है. जैव रसायन विभाग और कान, नाक एवं गला (ENT) विभाग के वैज्ञानिकों ने मुख कैंसर और मुख के कैंसर-पूर्व अवस्थाओं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण आणविक अध्ययन कर यह स्पष्ट किया है कि तंबाकू का सेवन केवल कोशिकाओं में आनुवंशिक (Genetic) परिवर्तन ही नहीं करता, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है, जिसके माध्यम से प्रतिरक्षा कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करती हैं.

यह अध्ययन मुख कैंसर के प्रारम्भिक निदान, जोखिम मूल्यांकन और भविष्य में व्यक्तिगत (Precision) इम्यूनोथेरेपी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि माना जा रहा है. इस शोध का नेतृत्व डॉ. शैलेन्द्र द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, जैव रसायन विभाग ने किया. अध्ययन में ईएनटी विभाग की डॉ. रुचिका अग्रवाल सहित शोधार्थियों एवं वैज्ञानिकों की बहु-विषयक टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह अध्ययन AIIMS गोरखपुर के ईएनटी ओपीडी में उपचार के लिये आने वाले मुख कैंसर एवं कैंसर-पूर्व रोगियों पर आधारित है, जिसमें आधुनिक रियल-टाइम पीसीआर (Real-Time PCR) तकनीक द्वारा जीन अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया गया है.

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