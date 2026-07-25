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गोरखपुर एम्स; MD-MS का पहला बैच पास आउट, जुलाई 2023 में 24 स्टूडेंट ने लिया था पीजी में दाखिला

गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर की अकादमिक यात्रा में शनिवार को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई. संस्थान के पहले एमडी/एमएस स्नातकोत्तर (पीजी) बैच ने फाइनल परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है. एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ. अरुण मोहंती ने बताया, जुलाई 2026 में आयोजित पहली फाइनल एमडी-एमएस परीक्षा में 24 पीजी के विद्यार्थियों ने भाग लिया और सफलता प्राप्त करते हुए संस्थान को शत-प्रतिशत परिणाम दिलाया है.

उन्होंने बताया, एम्स गोरखपुर की स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है. अब पहले एमडी-एमएस बैच का सफलतापूर्वक स्नातक होना इस बात का प्रमाण है कि संस्थान ने अपने इस उद्देश्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है.

उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से चयनित प्रतिभाशाली चिकित्सकों ने (INI-CET) के माध्यम से 12 विषयों जिसमें- प्रसूति एवं स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, रेडियोथेरेपी, अस्थि रोग, त्वचा एवं यौन रोग, एनेस्थीसियोलॉजी, शिशु रोग, ईएनटी और माइक्रोबायोलॉजी में जुलाई 2023 में तीन वर्षीय विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रारम्भ किया था.

इन तीन वर्षों के दौरान विद्यार्थियों ने न केवल उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया, बल्कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य भी सम्पन्न किया. प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने विषय में शोध प्रबंध (थीसिस) तैयार किया, जिसका मूल्यांकन देश के विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा किया गया.