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हंता वायरस संक्रमण एम्‍स के व‍िशेषज्ञ चेताया- भारत में जोखिम कम, लेकिन सतर्कता जरूरी

नई दिल्‍ली: दुनियाभर में इन दिनों हंता वायरस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है कि कहीं यह भी कोरोना जैसी महामारी का रूप न ले ले. हालांकि, दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्‍स के विशेषज्ञ का कहना है कि भारत में इसका खतरा फिलहाल बहुत कम है. एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के वरिष्ठ डॉक्टर नीरज निश्चल के मुताबिक, हंता वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है. यह जो मुख्य रूप से चूहों के मल-मूत्र के संपर्क में आने से फैलती है, न कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में. यह फेफड़ों या किडनी को प्रभावित करता है. इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गंभीर मामलों में मृत्यु दर 30% से 50% तक हो सकती है.

गंदगी और चूहों से पनपता है 'हंतावायरस'

डॉ.नीरज निश्चल ने बताया कि भारत में अभी तक हंता वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, इसलिए इसके फैलने की संभावना बहुत कम है. इस वायरस का मुख्य कारण गंदगी और चूहों की बढ़ती संख्या है, इसलिए साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह वायरस आमतौर पर इंसान से इंसान में नहीं फैलता. संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आता है. हालांकि, खून के संपर्क से संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, लेकिन यह भी बहुत दुर्लभ है.