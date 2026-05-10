हंता वायरस संक्रमण एम्स के विशेषज्ञ चेताया- भारत में जोखिम कम, लेकिन सतर्कता जरूरी
दिल्ली एम्स अस्पताल के डिपार्मेंट ऑफ मेडिसिन के वरिष्ठ डॉक्टर ने हंता वायरस संक्रमण का खतरा भारत में कम बताया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 10, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 12:22 PM IST
नई दिल्ली: दुनियाभर में इन दिनों हंता वायरस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है कि कहीं यह भी कोरोना जैसी महामारी का रूप न ले ले. हालांकि, दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स के विशेषज्ञ का कहना है कि भारत में इसका खतरा फिलहाल बहुत कम है. एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के वरिष्ठ डॉक्टर नीरज निश्चल के मुताबिक, हंता वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है. यह जो मुख्य रूप से चूहों के मल-मूत्र के संपर्क में आने से फैलती है, न कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में. यह फेफड़ों या किडनी को प्रभावित करता है. इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गंभीर मामलों में मृत्यु दर 30% से 50% तक हो सकती है.
गंदगी और चूहों से पनपता है 'हंतावायरस'
डॉ.नीरज निश्चल ने बताया कि भारत में अभी तक हंता वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, इसलिए इसके फैलने की संभावना बहुत कम है. इस वायरस का मुख्य कारण गंदगी और चूहों की बढ़ती संख्या है, इसलिए साफ-सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह वायरस आमतौर पर इंसान से इंसान में नहीं फैलता. संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आता है. हालांकि, खून के संपर्क से संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, लेकिन यह भी बहुत दुर्लभ है.
फिलहाल नहीं है वैक्सीन
इलाज को लेकर उन्होंने बताया कि हंता वायरस के लिए फिलहाल कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. इसके लक्षणों के आधार पर ही इलाज किया जाता है, जैसे बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ. हंता वायरस को कोविड-19 जैसी महामारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह हवा के जरिए तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है. अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जांच करानी चाहिए.
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