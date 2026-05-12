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गोरखपुर एम्स की ऐतिहासिक उपलब्धि, गर्भ में ही शिशु को रक्त चढ़ाकर बचाई जान, ऐसे मिला मासूम को जीवनदान

एम्स गोरखपुर में सफलतापूर्वक हुआ 'इंट्रा-यूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन', पूर्वांचल में पहली बार हुआ ऐसा

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शिशु को गर्भ में ही रक्त चढ़ाकर बचाई जान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 1:23 PM IST

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गोरखपुर: एम्स गोरखपुर के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने मातृ एवं भ्रूण चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल कायम की है. यहां के डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ के भीतर ही रक्त चढ़ाकर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है. संस्थान के इतिहास में इस तरह का पहला सफल मामला है. यह अत्याधुनिक प्रक्रिया 11 मई 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न की गई. डॉक्टरों के अनुसार वर्तमान में मां और शिशु दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

गोरखपुर एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर आराधना सिंह ने बताया कि कुशीनगर जनपद की रहने वाली यह महिला चौथी बार गर्भवती हुई थीं, लेकिन मातृत्व का सफर उसके लिए बेहद कठिन रहा. RH Isoimmunization नामक गंभीर स्थिति के कारण उनकी पिछली गर्भावस्थाओं में गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु हो चुकी थी और अब तक उनकी कोई जीवित संतान नहीं थी. इस बार भी गर्भधारण उनके परिवार के लिए उम्मीद के साथ गहरी चिंता लेकर आया था.

गर्भस्थ शिशु में गंभीर एनीमिया
जब उन्होंने एम्स की एंटीनैटल ओपीडी में परामर्श लिया तो विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच की. जांच में अप्रत्यक्ष कॉम्ब्स परीक्षण (Indirect Coombs Test) पॉजिटिव पाया गया और नियमित डॉप्लर अल्ट्रासाउंड निगरानी शुरू की गई. कुछ समय बाद जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस बार भी गर्भस्थ शिशु में गंभीर एनीमिया विकसित हो चुका है. शिशु के रक्त कण लगातार नष्ट हो रहे थे, जिससे हृदय विफलता और गर्भ में मृत्यु का खतरा उत्पन्न हो गया था.

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गोरखपुर एम्स की ऐतिहासिक उपलब्धि (Photo Credit; ETV Bharat)

गर्भ में शिशु को चढ़ाया गया रक्त
अब तक ऐसी अत्याधुनिक सुविधा के लिए मरीजों को पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकटतम बड़े केंद्र जैसे लखनऊ जाना पड़ता था. जैसे किसी गंभीर एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को नस के माध्यम से रक्त चढ़ाकर जीवन बचाया जाता है, उसी प्रकार इस जटिल प्रक्रिया में गर्भ के भीतर पल रहे शिशु की नाल तक विशेष तकनीक की सहायता से पहुंचकर सीधे रक्त चढ़ाया गया. यह आधुनिक चिकित्सा का ऐसा अद्भुत उदाहरण है, जिसमें उस मरीज का इलाज किया गया, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है.

जटिल एवं जीवनरक्षक प्रक्रिया

मातृ एवं भ्रूण चिकित्सा की नोडल एवं स्त्री प्रसूति रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रीति बाला सिंह ने इस जीवनरक्षक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया. पूरी प्रक्रिया के दौरान भ्रूण की हर धड़कन, रक्त प्रवाह और मां की स्थिति पर विशेषज्ञ टीम की सतत निगरानी बनी रही. प्रक्रिया सफल रही और वह शिशु, जो गंभीर एनीमिया और संभावित हृदय विफलता के कारण गर्भ में जीवन खो सकता था, अब सुरक्षित है. यह उपलब्धि संस्थान की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता के मार्गदर्शन, विभागाध्यक्ष डॉ. शिखा सेठ के नेतृत्व तथा निर्देशन में संभव हो सकी. आवश्यक रक्त उपलब्ध कराने में डॉ. सौरभ मूर्ती का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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शिशु को गर्भ में ही रक्त चढ़ाकर बचाई जान (Photo Credit; ETV Bharat)

गर्भस्थ शिशुओं के लिए जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं की नई दिशा
डॉ. प्रीति बाला सिंह ने बताया कि एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में इसी वर्ष मातृ एवं भ्रूण चिकित्सा में दो वर्षीय PDF कोर्स प्रारम्भ किया गया है, जो क्षेत्र में इस तरह का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक कदम है. इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को सफल बनाने में विभाग के सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स और नर्सिंग ऑफिसर की टीम ने अहम भूमिका निभाई. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने पूरे प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, फीटल मेडिसिन टीम, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, रेजिडेंट चिकित्सकों और नर्सिंग टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल संस्थान के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूर्वांचल की माताओं और गर्भस्थ शिशुओं के लिए उन्नत एवं जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं की नई दिशा भी है.

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