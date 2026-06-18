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क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली एम्स का जलवा, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में बनाई जगह

नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शुमार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने वैश्विक स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एम्स को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 105वां स्थान मिला है. यह उपलब्धि न केवल एम्स, बल्कि पूरे भारत के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है.

एम्स ने यह सफलता मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, मेडिकल शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन और बुनियादी, क्लिनिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च में लगातार बेहतर काम करने के दम पर हासिल की है. संस्थान में होने वाला शोध देश के कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को वैज्ञानिक आधार और तकनीकी सहयोग भी प्रदान कर रहा है.

पिछले कुछ वर्षों में एम्स ने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. संस्थान ने नई डायग्नोस्टिक किट और अत्याधुनिक जांच तकनीकों के विकास पर विशेष जोर दिया है, जिससे गंभीर बीमारियों की पहचान पहले से अधिक तेज और सटीक हो रही है. इसके साथ ही एम्स ने स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग शुरू किया है. डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, आधुनिक तकनीक आधारित जांच प्रणाली और एआई की मदद से मरीजों के इलाज को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. वहीं, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शी सुशासन ने भी संस्थान की कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग केवल उसकी पढ़ाई से तय नहीं होती, बल्कि रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, शिक्षण की गुणवत्ता, अकादमिक प्रभाव और समाज में उसके योगदान जैसे कई मानकों पर उसका मूल्यांकन किया जाता है. ऐसे में एम्स का दुनिया के शीर्ष 105 विश्वविद्यालयों में शामिल होना भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षमता का मजबूत प्रमाण है.