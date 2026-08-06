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दिल्ली AIIMS का कमाल: 209 किलो वजनी 'सुपर-सुपर ओबेसिटी' मरीज की सफल सर्जरी, अब बिना मशीन ले रहा सांस

बिना मशीन सांस भी नहीं ले पाता था मरीज, एम्स की जटिल सर्जरी ने बचाई जान.

एम्स दिल्ली
एम्स दिल्ली (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 8:37 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. एम्स की एक विशेषज्ञ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने 209 किलो वजन वाले 'सुपर-सुपर ओबेसिटी' से पीड़ित एक मरीज की बेहद जटिल और जोखिम भरी बैरिएट्रिक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. मरीज गंभीर स्लीप एपनिया से जूझ रहा था और सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी और CPAP सपोर्ट पर निर्भर था. लेकिन अब इस सफल सर्जरी के बाद मरीज स्वतंत्र रूप से सांस लेने में सक्षम है.

एम्स डॉक्टरों के मुताबिक, डॉक्टरों के सामने चुनौती सिर्फ सर्जरी करने की नहीं थी, बल्कि मरीज को पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रखना भी था. ऑपरेशन से पहले मरीज की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया. सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया से लेकर सांस और ऑक्सीजन के स्तर तक हर महत्वपूर्ण पैरामीटर पर लगातार नजर रखी गई. मरीज की जटिल स्थिति को देखते हुए इस पूरे केस को एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने संभाला, जिसमें सर्जरी के साथ एनेस्थीसिया, मेडिसिन, इंफेक्शन कंट्रोल और डायटेटिक्स के विशेषज्ञ शामिल रहे.

AIIMS में 209 किलो के मरीज की सफल सर्जरी, सुनिए डॉक्टरों ने क्या कहा (ETV Bharat)

एम्स दिल्ली के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. मंजुनाथ के मुताबिक,'' 32 वर्षीय मरीज जब अस्पताल पहुंचा तो उसका वजन 209 किलोग्राम था. लेकिन सिर्फ वजन ही चुनौती नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं. मरीज अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था और उसे सीपैप (CPAP) सपोर्ट की जरूरत थी. बाद में उसकी ट्रेकियोस्टॉमी करनी पड़ी. सर्जरी के दौरान एक और बड़ी चुनौती यह थी कि मरीज के पेट का घेरा करीब 198 सेंटीमीटर था, जिसके कारण वह सामान्य ऑपरेशन टेबल पर ठीक से फिट नहीं हो पा रहा था. ऐसे में अलग से विशेष व्यवस्था कर पूरी मेडिकल टीम ने सर्जरी को अंजाम दिया.''

मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवल विक्रम के मुताबिक,

''एम्स में मेडिसिन और बैरिएट्रिक सर्जरी विभाग मिलकर मोटापे के मरीजों का इलाज करते हैं. जिन मरीजों को सर्जरी की जरूरत होती है, उन्हें बैरिएट्रिक सर्जरी टीम के पास भेजा जाता है, जबकि बाकी मरीजों का इलाज दवाओं, खानपान और जीवनशैली में बदलाव के जरिए किया जाता है.''

मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवल विक्रम ने बताया कि स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी में पेट का आकार करीब 80 प्रतिशत तक छोटा किया जाता है, लेकिन समय के साथ पेट दोबारा फैल सकता है. वहीं, गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी में पेट को छोटा करने के साथ छोटी आंत के एक हिस्से को भी बायपास किया जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण कम होता है और अतिरिक्त वजन का लगभग 50 से 60 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है.

इसके साथ ही, एनेस्थीसिया, पेन मेडिसिन एवं क्रिटिकल केयर विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुलगना भट्टाचार्य ने बताया कि मरीज शुरुआत से ही गंभीर श्वसन संकट में था. पहले नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन (एनआईवी) दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर इनवेसिव वेंटिलेशन और ट्रेकियोस्टॉमी करनी पड़ी. गर्दन, छाती और पेट पर अत्यधिक चर्बी होने के कारण एयरवे मैनेजमेंट और पूरी प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण रही. मरीज को मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया भी था, जिसके चलते उसे पहले आईसीयू में भर्ती कर इलाज दिया गया. हालत स्थिर होने के बाद बैरिएट्रिक सर्जरी की गई. ऑपरेशन के दौरान भी मरीज के फेफड़ों तक हवा पहुंचाना और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित रखना एनेस्थीसिया टीम के लिए बड़ी चुनौती रहा, लेकिन सभी विभागों के समन्वय से सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई.

ऑपरेशन के बाद भी मरीज की रिकवरी और सांस से जुड़ी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया. इस केस की सबसे खास बात यह रही कि सफलता सिर्फ बैरिएट्रिक सर्जरी तक सीमित नहीं रही. जिस मरीज को सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी और CPAP सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी, वह अब स्वतंत्र रूप से सांस लेने में सक्षम है. मरीज के इस सफर इलाज में सर्जिकल टीम का नेतृत्व डॉ. मंजूनाथ ने किया, एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी डॉ. सुलगना भट्टाचार्य ने संभाली, जबकि मेडिसिन और इंफेक्शन कंट्रोल की तरफ से प्रोफेसर डॉ. नवल विक्रम ने जिम्मेदारी निभाई.

AIIMS की यह सफलता दिखाती है कि सुपर-सुपर ओबेसिटी और गंभीर सह-रोगों वाले मरीजों के इलाज में अलग-अलग विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल कितना जरूरी है. ऐसे हाई-रिस्क मामलों में सर्जरी से पहले की तैयारी से लेकर ऑपरेशन और सर्जरी के बाद की देखभाल तक हर स्तर पर टीमवर्क अहम भूमिका निभाता है.

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