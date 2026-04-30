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ऑटिज्म को लेकर दिल्ली AIIMS की पहल, शुरुआती पहचान से बेहतर होगा भविष्य

विशेषज्ञों ने बताया कि ऑटिज़्म एक न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी पहचान 12 से 18 महीने की उम्र में ही की जा सकती है, और समय पर हस्तक्षेप से बच्चों के विकास में सुधार संभव है. एम्स के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 2000 से ज्यादा बच्चों का मूल्यांकन किया जा चुका है, जिनमें से करीब 80 प्रतिशत बच्चों में मिर्गी, ध्यान की कमी, व्यवहार संबंधी समस्याएं और नींद से जुड़ी दिक्कतें भी पाई गई हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के एम्स में ऑटिज्म अवेयरनेस माह (Autism Awareness Month) के तहत एक अहम पब्लिक हेल्थ लेक्चर का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने ऑटिज्म को लेकर जागरूकता और शुरुआती पहचान की जरूरत पर जोर दिया. एम्स के जेएलएन ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया, जहां संयुक्त राष्ट्र की थीम “ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी: एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू” को केंद्र में रखा गया.

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के साथ-साथ उनके परिवारों पर भी मानसिक और सामाजिक दबाव पड़ता है, ऐसे में मल्टी-डिसिप्लिनरी केयर और साइकोसोशल सपोर्ट बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों ने साफ किया कि वैक्सीन या पैरासिटामोल को ऑटिज्म से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है और बिना प्रमाण वाले इलाज से बचने की सलाह दी गई.

एम्स बाल रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. शेफाली गुलाटी ने बताया कि एम्स ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 24x7 हेल्पलाइन, ईमेल सपोर्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहल भी शुरू की है, ताकि मरीजों और उनके परिवारों को सही समय पर मदद मिल सके. ऑटिज्म की शुरुआती पहचान और समय पर सही इंटरवेंशन बेहद जरूरी है. अगर हम 12 से 18 महीने की उम्र में संकेतों को पहचान लें, तो बच्चों के विकास में काफी सुधार लाया जा सकता है.

डॉ. शेफाली गुलाटी का मानना है कि जागरूकता, सही जानकारी और समय पर इलाज से ऑटिज़्म से प्रभावित लोगों को बेहतर और सम्मानजनक जीवन दिया जा सकता है. एम्स की यह पहल ऑटिज्म को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने और एक समावेशी सोच विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है.

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