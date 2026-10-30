दरभंगा एम्स निर्माण की दिशा में बड़ी पहल, 1549.25 करोड़ रुपये का टेंडर जारी; 30 महीने में पूरा होगा निर्माण
दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ने टेंडर आमंत्रित कर दिया है. पढ़ें रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : October 30, 2026 at 3:02 PM IST
दरभंगा : उत्तर बिहार सहित नेपाल के कुछ जिला के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है. दरभंगा एम्स के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 1549.25 करोड़ रुपये का टेंडर आमंत्रित कर दिया है. इसके तहत अस्पताल भवन, अकादमिक ब्लॉक, आवासीय परिसर समेत अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा.
30 महीने तय की गई समय सीमा
प्रस्तावित दरभंगा एम्स का निर्माण जिला के शोभन में 182 एकड़ भूमि पर किया जाना है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) पद्धति के तहत पूरा किया जाएगा. निर्माण कार्य के लिए 30 महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है. इससे परियोजना के धरातल पर उतरने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है.
निविदा जमा करने की अंतिम 27 नवंबर तिथि
टेंडर से संबंधित जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक एजेंसियां ऑनलाइन माध्यम से अपनी निविदा जमा कर सकती हैं. इसके लिए अंतिम तिथि 27 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और निर्माण एजेंसी का चयन होने के बाद परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा.
उत्तर बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी पहल
दरभंगा एम्स का निर्माण उत्तर बिहार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है. फिलहाल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को पटना, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है.
इलाके में पैदा होंगे विकास के नए अवसर
एम्स के शुरू होने से दरभंगा सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है. साथ ही मेडिकल शिक्षा, शोध और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे. लोगों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलाके का विकास होगा और लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी.
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