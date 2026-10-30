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दरभंगा एम्स निर्माण की दिशा में बड़ी पहल, 1549.25 करोड़ रुपये का टेंडर जारी; 30 महीने में पूरा होगा निर्माण

दरभंगा एम्स निर्माण के लिए टेंडर जारी ( ETV Bharat )

दरभंगा : उत्तर बिहार सहित नेपाल के कुछ जिला के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है. दरभंगा एम्स के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 1549.25 करोड़ रुपये का टेंडर आमंत्रित कर दिया है. इसके तहत अस्पताल भवन, अकादमिक ब्लॉक, आवासीय परिसर समेत अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा.

30 महीने तय की गई समय सीमा