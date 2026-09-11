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बिलासपुर एम्स में डायलिसिस फ्लूइड का सैंपल निकला फेल, थाईलैंड से आई थी सप्लाई

एम्स बिलासपुर में थाईलैंड निर्मित दो पेरीटोनियल डायलिसिस फ्लूइड के सैंपल फेल पाए गए. ड्रग्स विभाग ने एम्स प्रशासन को नोटिस जारी किया.

एम्स बिलासपुर
एम्स बिलासपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 12:08 PM IST

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बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में इस्तेमाल किए जा रहे थाईलैंड की विदेशी निर्माता कंपनी के दो पेरीटोनियल डायलिसिस फ्लूइड के सैंपल फेल पाए गए हैं. ड्रग्स विभाग बिलासपुर की टीम ने एम्स के नेफ्रोलाजी और पीकू वार्ड से लिए गए दोनों सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोनों सैंपल निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाए. इसके बाद ड्रग्स विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एम्स प्रशासन को नोटिस जारी किया है और संबंधित प्रोडक्ट को सीज करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, जिन दोनों फ्लूइड के सैंपल फेल पाए गए हैं, उनमें पेरीटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन विद 1.5 प्रतिशत डेक्सट्रोज आइपी और पेरीटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन विद 2.5 प्रतिशत डेक्सट्रोज आइपी शामिल हैं. ये फ्लूइड पेरीटोनियल डायलिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं. दोनों सैंपल एम्स बिलासपुर के संबंधित वार्डों से लिए गए थे. सैंपलों की प्रयोगशाला में जांच के दौरान इनके निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है.

मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि दोनों डायलिसिस फ्लूइड थाईलैंड की निर्माता कंपनी से संबंधित बताए जा रहे हैं. सैंपल फेल होने के बाद अब ड्रग्स विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि विदेशी निर्माता कंपनी के यह प्रोडक्ट एम्स बिलासपुर तक किस माध्यम से पहुंचे और इन्हें अस्पताल में किस नियम व प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करवाया गया. विभाग ने एम्स प्रशासन को नोटिस जारी कर संबंधित विदेशी कंपनी और उसके प्रोडक्ट से जुड़ा पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा है. इसमें कंपनी की निर्माता संबंधी जानकारी, प्रोडक्ट की आपूर्ति, एम्स तक पहुंचने की प्रक्रिया और इससे संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है. विभाग यह भी जांच रहा है कि संबंधित प्रोडक्ट के भारत में आयात और इस्तेमाल को लेकर सभी आवश्यक नियमों का पालन किया गया था या नहीं.

बिलासपुर एम्स में विदेश थाइलैंड की निर्माता कंपनी के दो सैंपल फेल पाए गए है. इस संदर्भ में ड्रग्स विभाग बिलासपुर की टीम को कड़े आदेश जारी किए गए हैं और विदेश निर्माता कंपनी का रिकॉर्ड एम्स प्रशासन से तलब किया जा रहा है.-मनीष कपूर, स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर।

आपको बता दें कि ड्रग्स विभाग बिलासपुर की टीम ने 6 जुलाई को एम्स बिलासपुर से इन दोनों पेरीटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन के सैंपल भरे थे. सैंपलों को नियमानुसार जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था. अब इन दोनों की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है. रिपोर्ट में दोनों सैंपल फेल पाए गए हैं.

पेरीटोनियल डायलिसिस किडनी मरीजों के लिए होता है उपयोग

पेरीटोनियल डायलिसिस किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के उपचार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसमें विशेष डायलिसिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान में इस्तेमाल होने वाले डायलिसिस फ्लूइड के सैंपल का गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरना गंभीर मामला दर्शाता है. हालांकि, सैंपल फेल होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग अब यह जांच कर रहा है कि फ्लूइड में किस निर्धारित गुणवत्ता मानक में कमी पाई गई और संबंधित बैच की आपूर्ति कहां-कहां हुई है. ड्रग्स विभाग की ओर से फिलहाल संबंधित प्रोडक्ट को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एम्स प्रशासन को जारी नोटिस के साथ ही विभाग ने प्रोडक्ट को सीज करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा संबंधित विदेशी निर्माता कंपनी का पूरा विवरण हासिल किया जा रहा है.

विदेशी कंपनी को भी जारी होगा नोटिस

ड्रग्स विभाग अब थाईलैंड की संबंधित निर्माता कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में है. विभाग के अनुसार कंपनी से संबंधित आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के बाद विदेशी निर्माता कंपनी को भी नोटिस जारी किया जाएगा. विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि संबंधित कंपनी के उत्पाद भारत में किस व्यवस्था के तहत आए और एम्स में इनकी आपूर्ति किस प्रक्रिया से हुई. फिलहाल विभाग की जांच का दायरा केवल सैंपल फेल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट की आपूर्ति व्यवस्था, दस्तावेजों से जुड़े पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.

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