एम्स बिलासपुर में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी, इस जन्मजात बीमारी से जूझ रहे 11 साल बच्चे को मिली नई जिंदगी!
जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चे का सफल ऑपरेशन कर AIIMS बिलासपुर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग ने हासिल की बड़ी उपलब्धि की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:36 AM IST
बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग ने पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए 11 वर्षीय बच्चे के हृदय में जन्मजात छेद को सफलतापूर्वक बंद किया है. बच्चे को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) की समस्या थी. इस ऑपरेशन के साथ ही एम्स बिलासपुर में जटिल हृदय शल्य चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
एम्स बिलासपुर में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी
एम्स बिलासपुर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) दलजीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने बताया कि, "एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) हृदय की जन्मजात बीमारी है. इसमें हृदय के ऊपरी दो कक्षों के बीच असामान्य छिद्र होता है, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है. समय पर उपचार नहीं मिलने पर कुछ मरीजों में यह समस्या आगे चलकर गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है. ऐसे मामलों में चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार सर्जरी के माध्यम से छिद्र को बंद किया जाता है. एम्स बिलासपुर में इसी प्रक्रिया के तहत 11 वर्षीय बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया. इस जटिल शल्य चिकित्सा को कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग ने कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, परफ्यूजन टीम, नर्सिंग स्टाफ और ऑपरेशन थिएटर की टीम के सहयोग से पूरा किया."
कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग की बड़ी उपलब्धि
लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) दलजीत सिंह ने कहा कि, हृदय की ओपन सर्जरी में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और मरीज की सर्जरी से पहले तथा बाद में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. सभी टीमों के समन्वित प्रयासों से संस्थान को यह सफलता मिली. एम्स बिलासपुर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी की सफलता से हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. अब जन्मजात और अन्य हृदय रोगों से पीड़ित मरीजों को उन्नत उपचार के लिए दूर-दराज के चिकित्सा संस्थानों का रुख करने की आवश्यकता कम होगी. इससे मरीजों और उनके परिजनों का समय बचेगा तथा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी भी कम होगी.
जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चे का सफल ऑपरेशन
एम्स बिलासपुर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि, हृदय शल्य चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान की जटिल और संसाधन आधारित विशेषज्ञताओं में शामिल है. इसके लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, अनुभवी विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत होती है. एम्स बिलासपुर में इस पहली सफल सर्जरी से संस्थान की सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को मजबूती मिली है.
यह उपलब्धि भविष्य में हृदय शल्य चिकित्सा सेवाओं के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त करेगी. संस्थान के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में प्रशासन, संकाय सदस्यों और स्वास्थ्यकर्मियों के लगातार प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है. एम्स बिलासपुर का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली, किफायती और विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है. पहली ओपन हार्ट सर्जरी की सफलता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है.
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