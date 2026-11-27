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एम्स बिलासपुर में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी, इस जन्मजात बीमारी से जूझ रहे 11 साल बच्चे को मिली नई जिंदगी!

एम्स बिलासपुर में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी ( ETV Bharat )

बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग ने पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए 11 वर्षीय बच्चे के हृदय में जन्मजात छेद को सफलतापूर्वक बंद किया है. बच्चे को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) की समस्या थी. इस ऑपरेशन के साथ ही एम्स बिलासपुर में जटिल हृदय शल्य चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

एम्स बिलासपुर में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी