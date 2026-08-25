इस दो दिन एम्स बिलासपुर में बंद रहेंगी OPD, अस्पताल जाने से पहले पढ़ लें ये खबर
एम्स बिलासपुर प्रबंधन ने मरीजों से अपील की है कि इस दिन पूर्व से निर्धारित अपॉइंटमेंट को री-शेड्यूल कर लें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 9:44 PM IST
बिलासपुर: त्योहारों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर में दो दिन स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव किया गया है. ईद-ए-मिलाद के अवसर पर 26 अगस्त (बुधवार) और रक्षाबंधन पर्व पर 28 अगस्त (शुक्रवार) को संस्थान में पूर्ण अवकाश रहेगा. इन दोनों दिन एम्स बिलासपुर में ओपीडी बंद रहेगी.
अवकाश के चलते इन दोनों तिथियों पर एम्स बिलासपुर की सभी बाहरी मरीज विभाग (ओपीडी) सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. इस दौरान नियमित ओपीडी परामर्श, नए पंजीकरण और जांच से जुड़ी सामान्य प्रक्रियाएं संचालित नहीं की जाएंगी. हालांकि, दूर-दराज और स्थानीय क्षेत्रों से आने वाले गंभीर मरीजों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए संस्थान में आपातकालीन सेवाएं (इमरजेंसी सर्विसेज) 24 घंटे चालू रहेंगी.
एम्स बिलासपुर प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए, इसके लिए डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीमें तैनात रहेंगी. एम्स प्रशासन ने आम जनता और मरीजों से अपील की है कि वे 26 अगस्त और 28 अगस्त को अपने पूर्व निर्धारित या प्रस्तावित ओपीडी दौरों को स्थगित कर दें. मरीज अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए इन दो दिनों के बाद की किसी अन्य उपयुक्त तिथि पर अपनी अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित (री-शेड्यूल) कर लें. संस्थान ने इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में आम जनता से सहयोग की अपेक्षा की है.