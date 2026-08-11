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दराट से दो हिस्सों में कटा हाथ, AIIMS बिलासपुर के डॉक्टरों ने सात घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बचाई व्यक्ति की जान

डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. दुर्घटना के बाद मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए.

AIIMS BILASPUR HAND SURGERY
एम्स बिलासपुर में दराट से कटे हाथ की सर्जरी (@AIIMS-BILASPUR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 2:36 PM IST

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बिलासपुर: खेत में काम करते समय तेजधार दराट की चपेट में आने से लगभग पूरी तरह कट चुके एक व्यक्ति के हाथ को एम्स बिलासपुर के चिकित्सकों ने करीब सात घंटे की जटिल माइक्रो सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया. हादसे में हाथ की महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं, नसों और टेंडन को गंभीर नुकसान पहुंचा था. चिकित्सकों ने सूक्ष्म तकनीक से क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर हाथ में दोबारा रक्त संचार बहाल किया. इसे हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की पहली सफल हैंड रिवैस्कुलराइजेशन सर्जरी बताया गया है.

खेत में काम करते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, कुल्लू जिले का एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान तेजधार दराट की चपेट में आने से उसका बायां हाथ बुरी तरह कट गया और लगभग अलग होने की स्थिति में पहुंच गया. हादसे के बाद उसे गंभीर चोट आई और काफी रक्तस्राव हुआ. परिजन तत्काल उसे कुल्लू अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया.

सात घंटे तक चली जटिल माइक्रो सर्जरी

एम्स बिलासपुर पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने बिना समय गंवाए मरीज की स्थिति को स्थिर किया और आपातकालीन सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी. चिकित्सकों के अनुसार ऐसे मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लंबे समय तक रक्त संचार बाधित रहने पर कटे या लगभग कटे अंग को बचाना मुश्किल हो सकता है. मरीज की सर्जरी करीब सात घंटे तक चली. इस दौरान चिकित्सकों ने सबसे पहले हड्डियों को स्थिर किया. इसके बाद माइक्रोस्कोप की सहायता से कटी हुई छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को जोड़ा गया. नसों और टेंडन की भी बारीकी से मरम्मत की गई. जटिल प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाथ में दोबारा रक्त संचार बहाल किया गया. चिकित्सकों की इस कोशिश से हाथ को बचाने और उसकी कार्यक्षमता बनाए रखने में सफलता मिली.

विशेषज्ञ टीम ने निभाई अहम भूमिका

इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व एम्स बिलासपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉ. नवनीत शर्मा ने किया. उनके साथ डॉ. विनीत, डॉ. शिवानी, डॉ. हरलीन और डॉ. एश्वर्या सर्जिकल टीम में शामिल रहे. वहीं, ऑपरेशन के दौरान मरीज की स्थिति को स्थिर रखने और पेरीऑपरेटिव प्रबंधन में एनेस्थीसिया टीम की भी अहम भूमिका रही. इसमें डॉ. मार्कंडेय प्रसाद, डॉ. सचिन और जूनियर रेजिडेंट डॉ. हिमांशु शामिल रहे. सर्जरी के बाद मरीज को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया. डॉक्टरों के अनुसार हाथ में रक्त संचार सामान्य बना रहा और मरीज की रिकवरी संतोषजनक रही. सफल ऑपरेशन के दसवें दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हाथ बचने के बाद मरीज और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली और पूरी चिकित्सा टीम का आभार जताया.

प्रमुख सर्जन डॉ. नवनीत शर्मा
प्रमुख सर्जन डॉ. नवनीत शर्मा (@AIIMS-BILASPUR)

गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचना जरूरी

प्रमुख सर्जन डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि इस तरह के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसे गोल्डन आवर माना जाता है. दुर्घटना के बाद मरीज को जल्द से जल्द ऐसे चिकित्सा केंद्र पहुंचाना चाहिए, जहां माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी की सुविधा और विशेषज्ञ टीम उपलब्ध हो. समय पर उपचार मिलने से कटे या लगभग कटे अंग को बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

कटे अंग को सुरक्षित रखना भी जरूरी

डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि यदि दुर्घटना में शरीर का कोई अंग पूरी तरह कट जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए. कटे हुए अंग को साफ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखना चाहिए और मरीज के साथ अस्पताल पहुंचाना चाहिए. सही तरीके से सुरक्षित किया गया अंग समय पर अस्पताल पहुंचने पर उसे दोबारा जोड़ने की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर में इस स्तर की यह पहली सर्जरी है. इस सफलता से प्रदेश में जटिल माइक्रोवैस्कुलर और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधा को लेकर नई उम्मीद जगी है. इससे भविष्य में ऐसी गंभीर चोटों से जूझने वाले मरीजों को उपचार के लिए हर बार चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े चिकित्सा केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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