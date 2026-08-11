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दराट से दो हिस्सों में कटा हाथ, AIIMS बिलासपुर के डॉक्टरों ने सात घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बचाई व्यक्ति की जान

बिलासपुर: खेत में काम करते समय तेजधार दराट की चपेट में आने से लगभग पूरी तरह कट चुके एक व्यक्ति के हाथ को एम्स बिलासपुर के चिकित्सकों ने करीब सात घंटे की जटिल माइक्रो सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया. हादसे में हाथ की महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं, नसों और टेंडन को गंभीर नुकसान पहुंचा था. चिकित्सकों ने सूक्ष्म तकनीक से क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर हाथ में दोबारा रक्त संचार बहाल किया. इसे हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की पहली सफल हैंड रिवैस्कुलराइजेशन सर्जरी बताया गया है.

खेत में काम करते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, कुल्लू जिले का एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान तेजधार दराट की चपेट में आने से उसका बायां हाथ बुरी तरह कट गया और लगभग अलग होने की स्थिति में पहुंच गया. हादसे के बाद उसे गंभीर चोट आई और काफी रक्तस्राव हुआ. परिजन तत्काल उसे कुल्लू अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया.

सात घंटे तक चली जटिल माइक्रो सर्जरी

एम्स बिलासपुर पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने बिना समय गंवाए मरीज की स्थिति को स्थिर किया और आपातकालीन सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी. चिकित्सकों के अनुसार ऐसे मामलों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लंबे समय तक रक्त संचार बाधित रहने पर कटे या लगभग कटे अंग को बचाना मुश्किल हो सकता है. मरीज की सर्जरी करीब सात घंटे तक चली. इस दौरान चिकित्सकों ने सबसे पहले हड्डियों को स्थिर किया. इसके बाद माइक्रोस्कोप की सहायता से कटी हुई छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं को जोड़ा गया. नसों और टेंडन की भी बारीकी से मरम्मत की गई. जटिल प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाथ में दोबारा रक्त संचार बहाल किया गया. चिकित्सकों की इस कोशिश से हाथ को बचाने और उसकी कार्यक्षमता बनाए रखने में सफलता मिली.

विशेषज्ञ टीम ने निभाई अहम भूमिका

इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व एम्स बिलासपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉ. नवनीत शर्मा ने किया. उनके साथ डॉ. विनीत, डॉ. शिवानी, डॉ. हरलीन और डॉ. एश्वर्या सर्जिकल टीम में शामिल रहे. वहीं, ऑपरेशन के दौरान मरीज की स्थिति को स्थिर रखने और पेरीऑपरेटिव प्रबंधन में एनेस्थीसिया टीम की भी अहम भूमिका रही. इसमें डॉ. मार्कंडेय प्रसाद, डॉ. सचिन और जूनियर रेजिडेंट डॉ. हिमांशु शामिल रहे. सर्जरी के बाद मरीज को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया. डॉक्टरों के अनुसार हाथ में रक्त संचार सामान्य बना रहा और मरीज की रिकवरी संतोषजनक रही. सफल ऑपरेशन के दसवें दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हाथ बचने के बाद मरीज और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली और पूरी चिकित्सा टीम का आभार जताया.