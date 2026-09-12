ETV Bharat / state

एम्स बिलासपुर में फेल हुआ डायलिसिस फ्लूइड, अब पूरे देश के ड्रग कंट्रोलर को किया अलर्ट, सीज करने के आदेश

बिलासपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में इस्तेमाल किए जा रहे पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन विद 1.5 व 2.5 प्रतिशत डेक्सट्रोज आईपी का सैंपल फेल पाए जाने के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है. बिलासपुर में सामने आए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने थाइलैंड की निर्माता कंपनी के इस फ्लूइड को पूरे देश में सीज करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसीजीआई की ओर से देशभर के ड्रग्स कंट्रोलर्स को ई-मेल के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में संबंधित निर्माता कंपनी का यह फ्लूइड उपलब्ध पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए. ये कार्रवाई बिलासपुर एम्स में ड्रग्स विभाग की ओर से लिए गए सैंपल की गुणवत्ता जांच में फेल होने के बाद की गई है. एम्स में नेफ्रोलॉजी एवं पेरीटोनियल डायलिसिस से जुड़े इस फ्लूइड के सैंपल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने के बाद ड्रग्स विभाग ने मामले की जांच शुरू की थी. सैंपल के मानकों पर खरा न उतरने की जानकारी सामने आने के बाद मामला प्रदेश स्तर से आगे बढ़कर केंद्र तक पहुंचा. अब डीसीजीआई की ओर से देशव्यापी स्तर पर संबंधित फ्लूइड को सीज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, डीसीजीआई के आदेश के बाद अब देशभर में संबंधित फ्लूइड की उपलब्धता की जांच की जाएगी. सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने-अपने क्षेत्र में सरकारी और निजी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता की जांच करें. यदि संबंधित निर्माता कंपनी का फ्लूइड किसी अस्पताल में मिलता है तो उसे तुरंत प्रभाव से सीज करने की कार्रवाई की जाएगी. इससे अब ये मामला केवल एम्स बिलासपुर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देशभर में इसकी जांच का दायरा बढ़ गया है.

हिमाचल ड्रग्स कंट्रोलर से मांगा कंपनी का पूरा ब्यौरा

डीसीजीआई ने इस मामले में हिमाचल ड्रग्स कंट्रोलर से थाइलैंड की संबंधित निर्माता कंपनी का पूरा विवरण भी मांगा है. प्रारंभिक जांच में निर्माता कंपनी का पता बैक्सटर मैन्युफैक्चरिंग, 7-398, मो-6, मबयांग, प्लोकडैंज, थाइलैंड सामने आया है. अब ड्रग्स विभाग इस कंपनी से जुड़े दस्तावेजों, निर्माण स्थल, उत्पाद की आपूर्ति और भारत में इसकी उपलब्धता सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है.