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AIIMS में एक ही ऑपरेशन में जड़ से उखाड़े 2 किस्म के कैंसर, इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डॉ माधवानंद कर के अनुसार, "इसी जांच के दौरान डॉक्टरों को एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मरीज की दाहिनी किडनी में भी लगभग 6.5 सेंटीमीटर का एक बड़ा कैंसरग्रस्त ट्यूमर मौजूद था. चिकित्सा विज्ञान में एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर ये दोनों अलग-अलग प्राथमिक कैंसर मिलना बेहद दुर्लभ स्थिति मानी जाती है."

एम्स निदेशक डॉ माधवानंद कर ने बताया, "आमतौर पर किसी मरीज में एक कैंसर का पता लगाना ही बड़ी चुनौती होता है लेकिन इस मामले में मरीज एक साथ 2 अलग-अलग अंगों के प्राथमिक कैंसर से पीड़ित था. मरीज जब अस्पताल पहुंचा, तो वह मधुमेह से पीड़ित था. जिसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली, लगातार वजन घटने और गंभीर पीलिया जैसे लक्षणों से जूझ रहा था. जब डॉक्टरों ने विस्तृत जांच की, तो पता चला कि पित्त नली में कैंसर की वजह से रुकावट पैदा हो रही थी, जिससे पीलिया बढ़ रहा था."

भोपाल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. एम्स अस्पताल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट की संयुक्त टीम ने एक 52 वर्षीय मरीज की बेहद दुर्लभ और जटिल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है. यह मरीज एक ही समय में 2 अलग-अलग प्राइमरी कैंसर से जूझ रहा था. इनमें पित्त नली का कैंसर (कोलांगियोकार्सिनोमा) और दाहिनी किडनी का कैंसर (रिनल सेल कार्सिनोमा) शामिल था.

'एक ही टेबल पर हुईं 2 बड़ी सर्जरी'

डॉ माधवानंद कर बताते हैं, "इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खास बात 2 प्रमुख सर्जिकल विभागों का आपसी तालमेल रहा. दरअसल सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलाजिस्ट टीम ने सबसे पहले पित्त नली, पैनक्रियाज और आसपास के कैंसर प्रभावित हिस्सों को हटाने की बेहद जटिल प्रक्रिया पूरी की, साथ ही पाचन तंत्र का पुनर्निर्माण भी किया.

ठीक इसी समय, यूरोलॉजी विभाग की टीम ने राइट रेडिकल नेफ्रक्टॉमी प्रक्रिया के तहत कैंसर से ग्रसित दाहिनी किडनी को पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल दिया. एनेस्थिसियोलॉजी और नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से इस मैराथन सर्जरी को अंजाम दिया गया. इस संयुक्त प्रयास का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मरीज को 2 अलग-अलग बड़ी सर्जरी के दर्द और जोखिम से नहीं गुजरना पड़ा, जिससे उसके रिकवरी की संभावना काफी बढ़ गई है."

'हर महीने 6 से 7 किडनी कैंसर पीड़ितों का इलाज'

इस ऐतिहासिक सफलता पर एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ माधवानंद कर ने पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि "यह सफलता संस्थान की बहुविषयक (मल्टीडिसीप्लिनरी) कैंसर उपचार प्रणाली और डॉक्टरों की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है. एम्स भोपाल का सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग जठरांत्र तंत्र, लीवर, अग्न्याशय, पित्ताशय और पित्त नलियों से जुड़े कैंसर के लिए उन्नत जीआई-ऑन्कोसर्जरी सेवाएं दे रहा है.

वहीं, यूरोलॉजी विभाग किडनी, मूत्राशय और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है. आंकड़ों के अनुसार संस्थान का यूरोलॉजी विभाग हर महीने लगभग 6 से 7 किडनी कैंसर के मरीजों की सर्जरी कर रहा है और पिछले एक वर्ष में ही करीब 75 किडनी कैंसर मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है."

शरीर के इन 7 इशारों को फ्लू या कमजोरी न समझें

इस केस ने आम जनता के लिए एक बड़ा सबक छोड़ा है. कैंसर शुरुआत में बहुत सामान्य लक्षणों के पीछे खुद को छुपाता है. एम्स भोपाल के विशेषज्ञों ने इस दुर्लभ मामले के आधार पर 7 ऐसे लक्षणों की सूची जारी की है, जिन्हें कभी भी मामूली समझकर टालना नहीं चाहिए.