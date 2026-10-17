AIIMS भोपाल में धड़का नासिक के मरीज का दिल, ब्रेन-स्टेम डेथ के बाद परिजनों ने ऑर्गन किया डोनेट

AIIMS भोपाल में धड़का नासिक के मरीज का दिल, ब्रेन-स्टेम डेथ के बाद परिजनों ने ऑर्गन किया डोनेट
नासिक निवासी एक गंभीर हृदय रोगी का पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण किया. महज 15 प्रतिशत रह गई थी मरीज के हृदय के धड़कने की क्षमता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:56 PM IST
भोपाल: एम्स भोपाल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए महाराष्ट्र के नासिक निवासी एक गंभीर हृदय रोगी का पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है. दरअसल मुंबई और नासिक में इलाज के बावजूद राहत न मिलने पर मरीज एम्स भोपाल पहुंचा था, जहां डाक्टरों की टीम ने सफल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है.
एम्स भोपाल में पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण
बता दें कि एम्स भोपाल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए महाराष्ट्र के नासिक निवासी एक गंभीर हृदय रोगी का पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है. मरीज के हृदय के धड़कने की क्षमता महज 15 प्रतिशत रह गई थी. वहीं मुंबई और नासिक में उपचार के बावजूद राहत न मिलने पर वह एम्स भोपाल पहुंचा था. यहां 9 सितंबर 2026 को उसका सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया. अब मरीज की स्थिति में संतोषजनक सुधार है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
अंगदान का मिसाल और डाक्टरों की सराहनीय टीम वर्क
एम्स के डाक्टरों ने बताया कि यह जीवनरक्षक प्रत्यारोपण ब्रेन-स्टेम डेथ घोषित मरीज के परिजनों द्वारा अंगदान की सहमति देने के कारण संभव हो सका, जिसने समाज में अंगदान के महत्व और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है.
यह हृदय प्रत्यारोपण एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डा.) नरेन्द्र कोतवाल तथा चिकित्सा अधीक्षक प्रो (डा.) विकास गुप्ता के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया. प्रत्यारोपण की इस जटिल प्रक्रिया को कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग की विशेषज्ञ टीम ने उच्च दक्षता और समन्वय के साथ अंजाम दिया.
भोपाल बना उन्नत चिकित्सा सेवाओं का भरोसेमंद केंद्र
एम्स की इस उपलब्धि पर डा. नरेंद्र कोतवाल ने कहा "भोपाल दूसरे राज्यों के मरीजों के लिए भी उन्नत चिकित्सा सेवाओं का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभर रहा है. हालांकि इस ऑपरेशन के बाद उसे कुछ दिनों तक आईसीयू में चिकित्सकीय टीम की निगरानी में रखा गया. वहीं स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे वार्ड में स्थानांतरित किया गया और आगे उपचार एवं देखभाल जारी रही. अब मरीज की स्थिति में संतोषजनक सुधार है और अब उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है."