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AIIMS भोपाल में धड़का नासिक के मरीज का दिल, ब्रेन-स्टेम डेथ के बाद परिजनों ने ऑर्गन किया डोनेट

AIIMS भोपाल में गंभीर हृदय रोगी का पांचवां सफल हार्ट ट्रांसप्लांट ( ETV Bharat )

भोपाल: एम्स भोपाल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए महाराष्ट्र के नासिक निवासी एक गंभीर हृदय रोगी का पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है. दरअसल मुंबई और नासिक में इलाज के बावजूद राहत न मिलने पर मरीज एम्स भोपाल पहुंचा था, जहां डाक्टरों की टीम ने सफल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है.

एम्स भोपाल में पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण

बता दें कि एम्स भोपाल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए महाराष्ट्र के नासिक निवासी एक गंभीर हृदय रोगी का पांचवां सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है. मरीज के हृदय के धड़कने की क्षमता महज 15 प्रतिशत रह गई थी. वहीं मुंबई और नासिक में उपचार के बावजूद राहत न मिलने पर वह एम्स भोपाल पहुंचा था. यहां 9 सितंबर 2026 को उसका सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया. अब मरीज की स्थिति में संतोषजनक सुधार है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. AIIMS भोपाल के डॉक्टरों ने की सफल हार्ट ट्रांसप्लांट (ETV Bharat) अंगदान का मिसाल और डाक्टरों की सराहनीय टीम वर्क