ETV Bharat / state

AIIMS की AI मशीन बदलेगी सीटी व 3D स्कैन की दुनिया, 500 गुना कम रेडिएशन और सटीक इमेज

एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर मिलकर डेवलप कर रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टेबल एक्स-रे यूनिट, हादसे की जगह पर मिल सकेगी हाईटेक जांच की सुविधा.

AIIMS BHOPAL IIT INDORE AI BASED X RAY MACHINE
AIIMS भोपाल की AI मशीन बदलेगी सीटी व 3D स्कैन की दुनिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: देश के चिकित्सीय क्षेत्र में तकनीक के सहारे एक बड़ी क्रांति की तैयारी है. एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उन्नत पोर्टेबल एक्स-रे यूनिट डेवलप कर रहे हैं. यह अत्याधुनिक यूनिट बेहद कम रेडिएशन डोज में सीटी स्कैन जैसी हाई-क्वालिटी 3-डी इमेज देने में सक्षम होगी. खास बात यह है कि इसे आपदा स्थल, एंबुलेंस और ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए भोपाल एम्स को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर से हरी झंडी मिल चुकी है.

अपनी तरह की दुनिया की पहली मशीन

एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर के वैज्ञानिकों ने मिलकर चिकित्सा जांच के क्षेत्र को एक नई दिशा देने की पहल की है. दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उन्नत पोर्टेबल एक्स-रे यूनिट तैयार कर रहे हैं, जो पारंपरिक सीटी स्कैन की तुलना में लगभग 500 गुना कम रेडिएशन में भी हाई डेफिनेशन 3-डी इमेज प्रदान करेगी. शोधकर्ताओं का दावा है कि यह दुनिया की पहली ऐसी पोर्टेबल यूनिट होगी, जो कम रेडिएशन के साथ सटीक और विस्तृत डायग्नोसिस में मदद करेगी.

एआई के कारण बढ़ेगी सटीकता

इस यूनिट की कार्यप्रणाली पूरी तरह एआई आधारित होगी. मल्टी-एंगल से लिए गए एक्स-रे डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम की मदद से 3-डी इमेज में बदला जाएगा. एडवांस कम्प्यूटेशनल इमेज प्रोसेसिंग तकनीक के जरिए इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे हड्डियों और आंतरिक अंगों की स्पष्ट और सटीक जानकारी मिल सकेगी. इससे रोग की पहचान में तेजी और सटीकता दोनों बढ़ेगी.

मध्य प्रदेश में केवल एम्स के प्रोग्राम को दी गई मंजूरी

इस वर्ष आईसीएमआर को देशभर से 1,224 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 338 को मंजूरी दी गई. इनमें मध्य प्रदेश से केवल एम्स भोपाल के इस प्रोजेक्ट का चयन हुआ है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस यूनिट को पूरी तरह पोर्टेबल डिजाइन में विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य यह है कि आपदा स्थल, सड़क दुर्घटनाओं, एंबुलेंस और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. गंभीर रूप से घायल मरीजों को घटनास्थल पर ही बेहतर जांच और प्राथमिक इलाज मिलने का रास्ता खुलेगा.

3 चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट

एम्स भोपाल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केतन मेहरा ने बताया कि "इस प्रोजेक्ट के प्रमुख शोधकर्ता एम्स भोपाल के मैक्सोफेशियल सर्जन डॉ. बीएल सोनी और डॉ. अंशुल राय हैं. तकनीकी जिम्मेदारियों का बंटवारा भी स्पष्ट किया गया है. एम्स भोपाल मशीन के मैकेनिज्म और हार्डवेयर पर काम करेगा, जबकि आईआईटी इंदौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करेगा. यह प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में शरीर के एक अंग की 3-डी इमेज के लिए यूनिट तैयार होगी. दूसरे चरण में होल बॉडी इमेजिंग की सुविधा विकसित की जाएगी. अंतिम चरण में इसी मशीन का उपयोग कैंसर मरीजों के रेडिएशन उपचार में किए जाने की योजना है."

TAGGED:

IIT INDORE 3D CT SCANS MACHINE
AI BASED PORTABLE X RAY UNIT
3D CT SCANS AI MACHINE
AI BASED X RAY MACHINE
AIIMS BHOPAL AI BASED X RAY MACHINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.