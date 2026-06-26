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AIIMS भोपाल में लंग ट्रांसप्लांट की सुविधा, अमेरिका से स्पेशल ट्रेनिंग ले लौटे डॉ.वट्टी

फेफड़े संबंधी गंभीर बीमारी का इलाज कराने मध्य प्रदेश के मरीजों को दिल्ली, मुंबई या चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा.

AIIMS Bhopal lung transplants
एम्स भोपाल में होगी लंग ट्रांसप्लांट की सुविधा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मध्य प्रदेश के मरीजों के लिए राहतभरी खबर है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल (AIIMS BHOPAL) में जल्द ही लंग ट्रांसप्लांट सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है. एम्स के कार्डियो थोरैसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विक्रम वट्टी अमेरिका के प्रतिष्ठित वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से विशेष प्रशिक्षण लेकर वापस लौट आए हैं. इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से अब प्रदेश के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी.

अमेरिका में लंग ट्रांसप्लांट की स्टडी

अमेरिका का वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर वैश्विक स्तर पर हर साल बड़ी संख्या में लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए जाना जाता है. डॉ. वट्टी ने वहां के विश्व प्रसिद्ध थोरैसिक सर्जन और वेंडरबिल्ट लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के सर्जिकल डायरेक्टर डॉ. कोनराड होएत्सेनेकर के मार्गदर्शन में फेफड़ा प्रत्यारोपण के विभिन्न तकनीकी, व्यावहारिक और जटिल पहलुओं का गहन अध्ययन किया है.

​गंभीर मरीजों को मिलेगा नया जीवन

​विशेषज्ञों के अनुसार लंग ट्रांसप्लांट चिकित्सा विज्ञान की सबसे जटिल और संवेदनशील प्रक्रियाओं में से एक है. इसके लिए उच्च प्रशिक्षित टीम और अत्याधुनिक संसाधनों की जरूरत होती है. एम्स भोपाल में यह सुविधा शुरू होने से फेफड़ों की अंतिम अवस्था से पीड़ित मरीजों को नया जीवन मिल सकेगा. वर्तमान में मरीजों को दूसरे राज्यों के चुनिंदा केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनका इलाज बेहद खर्चीला हो जाता है. अब राज्य में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का उपचार मिलने से मरीजों के समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत होगी.

​एम्स की क्षमताओं व सेवाओं का विस्तार

​एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. माधवानंदकर ने इस उपलब्धि को संस्थान के लिए एक मील का पत्थर बताया है. इस वैश्विक प्रशिक्षण से प्राप्त विशेषज्ञता न केवल लंग ट्रांसप्लांट सेवाओं को मजबूत करेगी, बल्कि एम्स में अन्य विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं और नई तकनीकों को अपनाने में भी मदद करेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि एम्स भोपाल में लंग ट्रांसप्लांट सेवाएं नियमित होने से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व क्रांति साबित होगी.

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