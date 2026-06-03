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वैश्विक रिसर्च रैंकिंग में एम्स भोपाल का जलवा, डॉ सुखेस मुखर्जी वर्ल्ड के टॉप वैज्ञानिकों में शामिल

​भोपाल: एम्स भोपाल ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है. संस्थान के बायोकेमिस्ट्री विभाग के संकाय सदस्य डॉ सुखेस मुखर्जी को 2025 साइरैंक ग्लोबल रजिस्ट्री में विश्व के शीर्ष 5 प्रतिशत वैज्ञानिकों में स्थान मिला है. यह प्रतिष्ठित उपलब्धि न केवल डॉ मुखर्जी के उत्कृष्ट शोध कार्यों को प्रमाणित करती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर एम्स भोपाल की बढ़ती पहचान को भी रेखांकित करती है.

​साइरैंक(SciRank) ग्लोबल द्वारा जारी यह सम्मान किसी सामान्य स्व-घोषणा पर आधारित नहीं है, बल्कि बेहद कठोर बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण के बाद प्रदान किया जाता है. इस चयन प्रक्रिया में वैज्ञानिक के शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता, उनके उद्धरणों (साइटेशन) का प्रभाव, शोध कार्यों की निरंतरता और चिकित्सा जगत में उनके समग्र योगदान का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है.

डॉ सुखेस मुखर्जी को 2025 साइरैंक ग्लोबल रजिस्ट्री में विश्व के शीर्ष 5 प्रतिशत वैज्ञानिकों में मिला स्थान (ETV Bharat)

​स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे ये शोध कार्य

​डॉ सुखेस मुखर्जी द्वारा बायोकेमिस्ट्री, रोग बायोमार्कर, डायग्नोस्टिक्स और ट्रांसलेशनल साइंस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में किए जा रहे शोध भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ माधवानन्द कर ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि "ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान समाज में रोगों की शीघ्र पहचान, प्रभावी निदान और मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं."

​टीमवर्क और सामूहिक प्रयास को दिया श्रेय

​अपनी इस वैश्विक कामयाबी पर डॉ सुखेस मुखर्जी ने प्रसन्नता जताई और इसका पूरा श्रेय अपने सहयोगियों, शोधार्थियों, सह-लेखकों और संस्थान द्वारा प्रदान किए गए बेहतरीन शोध वातावरण को दिया. उनका मानना है कि "वैज्ञानिक अनुसंधान हमेशा एक सामूहिक प्रयास होता है और इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं युवा शोधकर्ताओं को प्रेरित करने के साथ-साथ चिकित्सा अनुसंधान के प्रति समाज के विश्वास को और सुदृढ़ करती हैं."