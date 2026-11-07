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दीवाली पर AIIMS-सफदरजंग अस्पताल अलर्ट मोड में, 24 घंटे तैयार रहेगी डॉक्टरों की टीम; तीन दिन तक किसी को नहीं मिलेगी छुट्टी

AIIMS ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दीवाली का त्योहार यानी रोशनी, खुशियां और आतिशबाजी, लेकिन पटाखों की जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है. ऐसे में दिल्ली के एम्स और वीएमएमसी-सफदरजंग अस्पताल ने बर्न इंजरी, आग से जुड़े हादसों और बड़े इमरजेंसी मामलों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. दोनों अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम से लेकर बेड, दवाइयां और मेडिकल सुविधाओं तक विशेष इंतजाम किए गए हैं.



दिवाली के दौरान पटाखों से झुलसने वाले मरीजों को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए एम्स ने विशेष तैयारी की है. एम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. निरुपम मदन के मुताबिक, दिवाली के दौरान 24 घंटे फैकल्टी सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम उपलब्ध रहेगी.

बर्न इंजरी के मरीजों के लिए बनाई गई तीन श्रेणियां