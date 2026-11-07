दीवाली पर AIIMS-सफदरजंग अस्पताल अलर्ट मोड में, 24 घंटे तैयार रहेगी डॉक्टरों की टीम; तीन दिन तक किसी को नहीं मिलेगी छुट्टी
दीवाली को देखते हुए दिल्ली एम्स-सफदरजंग अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इन तीन दिनों तक किसी भी डॉक्टर को छुट्टी नहीं मिलेगी.
Published : November 7, 2026 at 6:49 PM IST
नई दिल्ली: दीवाली का त्योहार यानी रोशनी, खुशियां और आतिशबाजी, लेकिन पटाखों की जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है. ऐसे में दिल्ली के एम्स और वीएमएमसी-सफदरजंग अस्पताल ने बर्न इंजरी, आग से जुड़े हादसों और बड़े इमरजेंसी मामलों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. दोनों अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम से लेकर बेड, दवाइयां और मेडिकल सुविधाओं तक विशेष इंतजाम किए गए हैं.
दिवाली के दौरान पटाखों से झुलसने वाले मरीजों को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए एम्स ने विशेष तैयारी की है. एम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. निरुपम मदन के मुताबिक, दिवाली के दौरान 24 घंटे फैकल्टी सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम उपलब्ध रहेगी.
बर्न इंजरी के मरीजों के लिए बनाई गई तीन श्रेणियां
बर्न इंजरी के मरीजों के लिए इमरजेंसी में अलग कैजुअल्टी जोन बनाया गया है. यहां मरीजों को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी में बांटा जाएगा. गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को रेड कैटेगरी में रखकर तत्काल इलाज दिया जाएगा, जबकि निगरानी की जरूरत वाले मरीजों को येलो और कम गंभीर मरीजों को ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा.
तीन दिनों तक किसी भी डॉक्टर को नहीं मिलेगी छुट्टी
इसके अलावा बर्न वार्ड में 20 बेड खाली रखे जाएंगे, ताकि मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने पर उन्हें भर्ती किया जा सके. जरूरत पड़ने पर प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भी अतिरिक्त बेड उपलब्ध होंगे. दीवाली के तीन दिनों के दौरान, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स तथा फैकल्टी सदस्यों सहित सभी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे. किसी भी डॉक्टर को छुट्टी नहीं दी जाएगी. जनरल सर्जरी, नेत्र विज्ञान, एनेस्थीसिया और ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग) के विशेषज्ञ भी अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे.
सफदरजंग अस्पताल में दिवाली के तीन दिनों तक डॉक्टरों, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स के साथ फैकल्टी सदस्य ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे. जनरल सर्जरी, नेत्र रोग, एनेस्थीसिया और ऑर्थोपेडिक्स विभाग के विशेषज्ञ भी इमरजेंसी में अपनी सेवाएं देंगे. अस्पताल में अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, ताकि मरीजों को जल्द से जल्द उपचार मिल सके.
अस्पतालों ने लोगों के लिए जारी किए निर्देश
अस्पतालों की ओर से लोगों को पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बच्चों को हमेशा बड़ों की निगरानी में पटाखे जलाने दें. पटाखे जलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और आसपास पानी या अग्निशमन यंत्र जरूर रखें. अगर कोई व्यक्ति पटाखों से झुलस जाता है, तो प्रभावित हिस्से को तुरंत 20 मिनट तक साफ बहते पानी के नीचे रखें. जले हुए हिस्से पर बर्फ, टूथपेस्ट, तेल या घरेलू नुस्खे लगाने से बचें और जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता लें.
दिवाली पर एम्स और सफदरजंग अस्पताल की तैयारियों का मकसद साफ है- किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके. त्योहार की खुशियों के बीच सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित दिवाली ही खुशहाल दिवाली है.
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