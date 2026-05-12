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AIIMS दीक्षांत समारोह: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 523 मेडिकल छात्रों को प्रदान की डिग्रियां

उत्कृष्ट सेवा के लिए पांच पूर्व विभागाध्यक्षों को दिए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

उपराष्ट्रपति ने एम्स के दीक्षांत समारोह में 523 मेडिकल स्टूडेंट को प्रदान की डिग्रियाँ
उपराष्ट्रपति ने एम्स के दीक्षांत समारोह में 523 मेडिकल स्टूडेंट को प्रदान की डिग्रियाँ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 10:20 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 10:30 PM IST

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नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली द्वारा मंगलवार को भारत मंडपम में अपना 51वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने समारोह को संबोधित किया और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को डिग्रियां प्रदान की. इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और एम्स दिल्ली के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए.

एआई कभी नहीं ले सकता एक डॉक्टर की जगह

उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स नई दिल्ली लगभग 70 वर्षों से देश में चिकित्सा नवाचार का मुख्य केंद्र रहा है. इसने आधुनिक चिकित्सा और रोगी देखभाल के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं. आज आप एक ऐसे संस्थान से स्नातक हो रहे हैं जो अब केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहा, बल्कि चिकित्सा के भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है. युवा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के नेताओं के रूप में आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए करुणा, नवाचार और जन-विश्वास को बढ़ावा देकर इसके मिशन को आगे बढ़ाना होगा.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि जहां एक ओर एआई-आधारित तकनीकें स्वास्थ्य सेवा सहित हर क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं. वहीं, कोई भी तकनीक रोगी के बिस्तर के पास डॉक्टर की उपस्थिति के नैतिक महत्व की जगह नहीं ले सकती. इस दौरान संस्थान ने चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और मरीज़ों की देखभाल में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए, पांच प्रतिष्ठित पूर्व फ़ैकल्टी सदस्यों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया गया.

AIIMS दीक्षांत समारोह: 523 मेडिकल छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां (ETV Bharat)

अगले दो से तीन वर्षों में यूजी और पीजी की 75 हजार सीटें जोड़ने लक्ष्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. 1956 के बाद दशकों तक सिर्फ़ एक एम्स होने से लेकर आज भारत में 23 एम्स संस्थान हैं, जिनमें से 16 नए संस्थान हाल के वर्षों में स्थापित किए गए हैं. इसी तरह मेडिकल कॉलेजों की संख्या एक दशक पहले के लगभग 390 से बढ़कर आज 825 हो गई है, जबकि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 1,25,000 हो गई है. अगले दो से तीन वर्षों में सरकार का लक्ष्य 75,000 और अंडरग्रेजुएट व पोस्टग्रेजुएट सीटें जोड़ना है.

बता दें कि अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, सुपर-स्पेशियलिटी, डॉक्टोरल, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में कुल 523 डिग्रियां प्रदान की गईं. समारोह की शुरुआत प्रार्थना और चरक शपथ के पाठ के साथ हुई, जिसने स्नातक होने वाले मेडिकल पेशेवरों की नैतिक चिकित्सा पद्धति और निस्वार्थ सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

एम्स निदेशक डॉक्टर निखिल टंडन ने गिनाईं एम्स की उपलब्धियां

एम्स के निदेशक डॉ. निखिल टंडन ने कहा कि एम्स नई दिल्ली आज दुनिया के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसे ब्रांड फ़ाइनेंस ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स 2026 में 6वाँ स्थान मिला है और न्यूजवीक इंटरनेशनल द्वारा इसे विश्व स्तर पर शीर्ष 100 अस्पतालों में शामिल किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि एम्स एनआईआरएफ रैंकिंग में भी मेडिकल कॉलेजों के बीच अपना पहला स्थान भी बनाए रखा है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार ऊपर उठते हुए 105वें स्थान पर पहुंच गए हैं. डॉक्टर टंडन ने कहा कि संस्थान ने एमबीबीएस, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों के मेधावी छात्रों को 18 पदक, पुस्तक पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए, जो विभिन्न विषयों और कार्यक्रमों में उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन को मान्यता देते हैं.

एआई आधारित चिकित्सा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा दिल्ली एम्स

बायोमेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने पिछले दो वर्षों में जब से उसने अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार शुरू किए हैं, हमें एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (संस्थान के बाहर किए जाने वाले अनुसंधान) के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी हमारी क्षमताओं को मान्यता देते हुए कई क्षेत्रों में हमारे साथ मिलकर काम करने वाले केंद्र स्थापित किए हैं. इनमें 'पैलिएटिव केयर' (शामक देखभाल), स्वस्थ बुढ़ापा, अंधापन की रोकथाम, आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, नवजात शिशु की देखभाल, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, तथा स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण शामिल हैं.

संस्थान का तकनीकी नवाचार पर बढ़ता ध्यान रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुप्रयोग में भी एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है. यहां मधुमेह रेटिनोपैथी और मुख कैंसर की जांच के लिए एआई-सहायता प्राप्त उपकरणों से लेकर एआई-समर्थित रेडियोलॉजी समाधानों तक, कई तरह के नवाचार किए गए हैं.

इन विषयों में प्रदान की गई डिग्रियां

25 विषयों में सुपर-स्पेशियलिटी स्नातकों को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) की डिग्री, जिनमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन शामिल हैं. 12 सर्जिकल सुपर-स्पेशियलिटी में स्नातकों को मास्टर ऑफ चिरर्जी (एम.सीएच), जिनमें न्यूरोसर्जरी, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल हैं. बैरियाट्रिक सर्जरी, रक्त और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, हेपेटोलॉजी, मिर्गी सर्जरी और स्कल बेस सर्जरी जैसी उभरती उप-विशेषताओं में 20 उम्मीदवारों को फेलोशिप. 25 से अधिक डिग्रियां मेडिकल, सर्जिकल और दंत चिकित्सा विशेष क्षेत्रों में एम.डी., एम.एस. और एम.डी.एस. डिग्रियां प्रदान की गईं. अंडरग्रेजुएट मेडिकल स्नातकों को एमबीबीएस डिग्रियाम प्रदान की गईं. नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान में डिग्रियां, जिनमें बी.एससी (Hons.) नर्सिंग, बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट-बेसिक), बीएससी शामिल हैं. डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ़ ऑप्टोमेट्री में लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स.

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Last Updated : May 12, 2026 at 10:30 PM IST

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