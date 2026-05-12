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AIIMS दीक्षांत समारोह: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 523 मेडिकल छात्रों को प्रदान की डिग्रियां

उपराष्ट्रपति ने एम्स के दीक्षांत समारोह में 523 मेडिकल स्टूडेंट को प्रदान की डिग्रियाँ ( ETV Bharat )