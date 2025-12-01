ETV Bharat / state

विश्व एड्स दिवस: कुल्लू जिले में 433 एड्स मरीज, एक साल में तेजी से बढ़े मामले

कुल्लू जिले में पिछले एक साल में एड्स मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है.

विश्व एड्स दिवस
विश्व एड्स दिवस (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: 1 दिसंबर को देश-दुनिया में विश्व एड्स दिवस पर कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी से बचाव और इलाज के प्रति जागरूक करना है. पिछले कुछ सालों में देशभर में एड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में भी एड्स मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है. वहीं, बात अगर कुल्लू जिले की करें तो यहां वर्तमान में 433 एड्स मरीज अपना इलाज करा रहे हैं. पिछले साल कुल्लू जिला में 252 स्थानीय एड्स मरीज थे, जो इस साल 299 पहुंच गया.

कुल्लू जिला में 433 एड्स मरीज

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू जिला में वर्तमान में एड्स के 433 मरीज उपचाराधीन है. जिसमें से 299 कुल्लू जिला के स्थानीय निवासी एड्स की बीमारी से ग्रसित है और 134 एड्स के मरीज प्रवासी यानी बाहरी राज्यों के शामिल है. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नेरचौक अस्पताल में एड्स के मरीजों की बीमारी का उपचार संभव है. जहां पर सरकार की तरफ से एड्स के मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है.

विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली

आज एक दिसंबर यानी एड्स दिवस के मौके पर कुल्लू जिले में भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के साथ-साथ कुल्लू जिला में रेड रिबन क्लब के द्वारा जगह-जगह पर जागरूकता रैली निकाली. इस अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू नर्सिंग छात्राओं ने विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई.

कुल्लू जिले में एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम
कुल्लू जिले में एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम (ETV Bharat)

क्षेत्रीय अस्पताल कल्लू के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान नर्सिंग छात्राओं ने पूरे ढालपुर बाजार में विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक किया. इस दौरान आईटीआई की छात्र-छात्राओं रेड रिबन क्लब ने भी ढालपुर बाजार में विश्व एड्स दिवस पर रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया.

डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा, 'पूरे देशभर में आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है. इस साल का थीम रिथिक रिबिल्डिंग राइज एड्स से ग्रसित मरीजों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नई-नई चीजों को सोच कर कार्य करना है. रिवाइंडिंग का मतलब कि एड्स के मरीजों को नई-नई स्कीमों के माध्यम से उपचार के लिए सुविधा प्रदान करना है. एड्स के प्रति लोगों को समझ में गलत इनफार्मेशन शेयर ना हो इसके लिए भी प्रयास करने हैं'.

एड्स मरीजों में 134 प्रवासी मजदूर

उन्होंने कहा कि एड्स के मरीजों के प्रति समाज में लोग घृणा से ना देखें. कुल्लू जिला में 433 एड्स के मरीज बीमारी से ग्रसित है और इनमें से 134 प्रवासी मजदूर है, जो बाहरी राज्यों से कुल्लू जिला में विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं. अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल्लू जिला में 95% आबादी को स्कैन करने का लक्ष्य है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी से लेकर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू तक इसके लिए जांच की सुविधा का प्रावधान है.

एड्स संक्रमण का कारण

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कुल्लू जिला में 252 स्थानीय निवासी एड्स की बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 299 पहुंच गया है. एड्स की बीमारी असुरक्षित यौन संबंध और असुरक्षित नीडल का एक दूसरे को उपयोग करने से फैलता है. एक माह के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया गया है और पूरे जिला भर में 20 रेड रिबन क्लब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से लोगों को जागरूक किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: एड्स से डरें नहीं, लड़ें! असुरक्षित टैटू के अलावा इन वजहों से बढ़ रहा HIV संक्रमण का खतरा

ये भी पढ़ें: HIV पॉजिटिव दंपति भी दे सकते हैं स्वस्थ शिशु को जन्म, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?

TAGGED:

PREVENTION OF AIDS
AIDS PATIENTS NUMBER IN KULLU
AIDS CAUSED
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME
AIDS DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.