वाराणसी से ईरान को मदद; महिलाएं जुटा रहीं सोने-चांदी के जेवर और नगदी, बच्चों ने दी अपनी पॉकेट मनी
वाराणसी के शिवपुर स्थित मदरसे में शिया समुदाय की महिलाओं ने कैंप लगा कर जुटाई आर्थिक मदद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 8:58 AM IST
वाराणसी : खाड़ी युद्ध से प्रभावित ईरान के बच्चों और लोगों के लिए लखनऊ समेत कई शहरों में आर्थिक मदद जुटाने का सिलसिला चल रहा है. इसी कड़ी में वाराणसी के शिवपुर स्थित मदरसे में शिया समुदाय की महिलाओं ने ईरान की मदद के लिए आर्थिक सहयोग जुटाया. इस दौरान महिलाओं ने अपनी हैसियत के अनुसार नकद धनराशि के साथ-साथ सोने और चांदी के गहनों का भी योगदान दिया. खास बात यह रही कि कुछ बच्चों ने भी अपने चांदी के कड़े भी दिए. कई महिलाओं ने अपनी सोने की अंगूठियां भी दान की हैं. जुटाई गई सहायता राशि एक कमेटी के माध्यम से ईरान भेजने की तैयारी की जा रही है.
मुहिम का नेतृत्व कर रही हैं तनवीर फातिमा का कहना है कि अमेरिका और इजरायल की नीतियों से ईरान समेत विश्वभर में संकट है. फिलवक्त ईरान कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे में उसका समर्थन जरूरी है. दुआ है कि जल्द युद्ध विराम हो और क्षेत्र में शांति स्थापित हो. फातिमा ने बताया कि सोने के अंगूठी, चांदी के सामान एवं नगदी ईरान के सहयोग के लिए हम लोग इक्कठा किए हैं. जिसमें करीब 50 हजार रुपये एवं आभूषण शामिल हैं. इसमें बच्चों का सहयोग भी शामिल है. बच्चों ने अपने पॉकेट मनी दान दी है.
फातिमा समेत तमाम महिलाओं का कहना है कि बड़ी संख्या में शिया समुदाय के बच्चे ईरान में तालीम हासिल करने जाते हैं. जिससे उनका भावनात्मक जुड़ाव भी है. इसी कारण वे हर संभव मदद करने के लिए आगे आई हैं. महिलाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कभी भारत और ईरान के संबंधों में तनाव की स्थिति बनती है तो भारतीय मुस्लिम हमेशा अपने देश भारत के साथ खड़े रहेंगे.
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