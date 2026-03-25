लखनऊ से ईरान को मदद; बच्चों ने गुल्लक तोड़े, महिलाओं ने दान किए जेवर
ऐतिहासिक दरगाह हजरत अब्बास में लोग एकत्रित होकर ईरान के प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता जुटा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:16 AM IST
लखनऊ : ईरान-इजराइल युद्ध के बीच राजधानी लखनऊ में मानवीय संवेदनाओं का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. शहर की ऐतिहासिक दरगाह हजरत अब्बास में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर ईरान के प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता जुटा रहे हैं. इनमें महिलाएं-बच्चे भी शामिल हैं. यहां जुटाई जा रही धनराशि क्यूआर कोड के माध्यम सेसीधे ईरान एंबेसी तक मदद पहुंच रही ही.
दरगाह हजरत अब्बास पहुंच रहे लोगों का कहना है कि यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि इंसानियत का मामला है. जरूरत पड़ी तो वे अपनी जमा-पूंजी और कीमती सामान भी कुर्बान करने को तैयार हैं. दरगाह के अध्यक्ष मीसम रिजवी ने बताया कि आधुनिक तकनीक (QR) के जरिए मदद को आसान बनाया गया है. QR कोड स्कैन कर सीधे ईरान एंबेसी को पैसे भेजे जा रहे हैं. हालांकि, कैश भेजने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए ईरान एंबेसी और कल्चरल हाउस से संपर्क किया जा रहा है.
इस आयोजन में बच्चों की भागीदारी ने सभी को भावुक कर रही है. छोटे-छोटे बच्चे अपने गुल्लक लेकर पहुंचे और ईरान में मारे गए मासूमों की याद में अपनी बचत दान की. यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया. वहीं कार्यक्रम के दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई. वक्ताओं ने कहा कि ईरान ने हमेशा भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे हैं. कठिन समय में मदद भी की है. गैस, ऑक्सीजन, सस्ता तेल समेत राजनायिक मुद्दों पर भी ईरान भारत का मददगार साबित हुआ है. इसी रिश्ते और इंसानियत के नाते हम सभी ईरान के साथ खड़े हैं और हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं.