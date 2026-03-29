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रायबरेली से ईरान को मदद; बच्चों ने डोनेट की अपनी ईदी, बड़ों ने अमेरिका-इजरायल के लिए कही ऐसी बात

रायबरेली : ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध का भारत देश से कोई सीधा संबंध नहीं है. हालांकि यहां के शिया समुदाय के अलावा ईरान के शुभचिंतकों की बड़ी संख्या है. यही कारण है कि देशभर से ईरान को मदद भेजी जा रही है. इसी कड़ी में रायबरेली के कौमी इमामबाड़ा परिसर में शनिवार को डोनेशन कैंप लगा कर ईरान के लिए आर्थिक सहायता राशि जुटाई गई. मदद में बड़ों के साथ-साथ बच्चों ने भी अपनी बचत का कुछ हिस्सा दान किया.

रायबरेली से ईरान को मदद. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)





कैंप के आयोजक एसएम अब्बास नकवी ने बताया कि ईरान पर अमेरिका व इजरायल के हमलों से आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है. स्कूल-अस्पताल और रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं. बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए हैं. परिवार बर्बाद हुए हैं. ऐसे में हम लोगों ने उनकी मदद के लिए मदद की मुहिम शुरू की है. मदद देने में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं. बच्चों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. कैंप में जमा की गई धनराशि ईरान एम्बेसी में दी जाएगी. जहां से यह मदद कैश व ऑनलाइन माध्यम से ईरान भेजी जाएगी.