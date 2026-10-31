तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AICTE ने शुरू कीं चार नई योजनाएं, कॉलेजों को मिलेगी आर्थिक मदद
AICTE ने इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए चार नई योजनाएं शुरू की हैं.
Published : October 31, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने चार नई योजनाएं शुरू की हैं. ये योजनाएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू की गई हैं. इनके जरिए कॉलेजों में आधुनिक लैब बनाने, पुरानी प्रयोगशालाओं को बेहतर करने, विद्यार्थियों को नए प्रयोग करने का मौका देने और शिक्षकों व शोधकर्ताओं के बीच जानकारी साझा करने को बढ़ावा दिया जाएगा. खास बात यह है कि इन योजनाओं के लिए पात्र संस्थानों को AICTE की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी.
चार योजनाओं के जरिए कॉलेजों को मिलेगी मदद
AICTE ने इन योजनाओं को अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (IDC) पहल के तहत शुरू किया है. इनमें आइडिया लैब, सम्मेलन आयोजन अनुदान, मॉडरोब्स और मार्गदर्शन योजना शामिल हैं. इनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ-साथ प्रयोग और काम के जरिए सीखने का मौका देना है. AICTE के अध्यक्ष प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि आज के समय में कॉलेजों में पढ़ाई के तरीके को बदलने की जरूरत है. विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें नए विचारों पर काम करने और अपनी सोच को वास्तविक रूप देने का अवसर मिलना चाहिए.
AICTE Chairman Prof. Yogesh Singh launched four schemes under the Institutional Development Cell (IDC) for the academic year 2026–27, in the presence of Member Secretary Prof. @rath_shyama. The schemes are: 🔹 IDEA Lab 🔹 MODROBS 🔹 Margdarshan 🔹 Grant for Organising Conference (GOC) These initiatives aim to encourage wider participation of institutions from districts across the country, strengthen institutional capabilities, promote innovation, modernise technical infrastructure and facilitate knowledge exchange. Through these initiatives, AICTE reaffirms its commitment to inclusive institutional development and equitable access to opportunities, ensuring that institutions across India can contribute to the nation's evolving technical education ecosystem. #AICTE #InstitutionalDevelopment #TechnicalEducation #HigherEducation #Innovation #IDEALab #MODROBS #Margdarshan— AICTE (@AICTE_INDIA) October 30, 2026
विद्यार्थियों को नए प्रयोग करने का मिलेगा मौका
प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि आइडिया लैब के जरिए विद्यार्थी अपने नए विचारों पर काम कर सकेंगे और उन्हें असल जिंदगी की समस्याओं का समाधान खोजने में प्रयोग कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि कक्षाओं में पढ़ाई का तरीका ऐसा होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से हिस्सा लें.उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रयोग से पढ़ाई को और आसान और बेहतर बनाया जा सकता है. शिक्षकों को भी नई तकनीक का उपयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करना चाहिए.
जानिए क्या हैं AICTE की चारों योजनाएं
1. आइडिया लैब: पढ़ाई के साथ प्रयोग करने का मौकाइस योजना के तहत विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़ी चीजों को प्रयोग करके सीखने का मौका मिलेगा. विद्यार्थी अपने विचारों पर काम कर सकेंगे और रोजमर्रा की समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने की कोशिश कर सकेंगे.
2. सम्मेलन आयोजन अनुदान: शोध और नई जानकारी को मिलेगा बढ़ावाइस योजना के तहत कॉलेज और संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर सकेंगे. इसमें शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ आने का मौका मिलेगा. वे अपने शोध और नए विचारों को साझा कर सकेंगे.
3. मॉडरोब्स: पुरानी लैब होंगी आधुनिकइस योजना के तहत कॉलेजों की पुरानी प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप और कंप्यूटर से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. इससे विद्यार्थियों को आधुनिक मशीनों और उपकरणों के साथ काम करने का मौका मिलेगा.
4. मार्गदर्शन योजना: दूसरे कॉलेजों को आगे बढ़ने में मिलेगी मददइस योजना के तहत प्रतिष्ठित और केंद्र सरकार से सहायता पाने वाले संस्थान दूसरे कॉलेजों को मार्गदर्शन देंगे. इसका मकसद कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था सुधारना, संसाधनों का सही प्रयोग करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है.
AICTE ने कॉलेजों से आवेदन करने की अपील की
AICTE की सदस्य सचिव प्रो. श्यामा रथ ने सभी पात्र शैक्षणिक संस्थानों से इन योजनाओं के तहत आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि संस्थानों को विद्यार्थियों के हित में अपनी सुविधाएं और पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए.
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