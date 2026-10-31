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तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AICTE ने शुरू कीं चार नई योजनाएं, कॉलेजों को मिलेगी आर्थिक मदद

AICTE अध्यक्ष योगेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने चार नई योजनाएं शुरू की हैं. ये योजनाएं शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू की गई हैं. इनके जरिए कॉलेजों में आधुनिक लैब बनाने, पुरानी प्रयोगशालाओं को बेहतर करने, विद्यार्थियों को नए प्रयोग करने का मौका देने और शिक्षकों व शोधकर्ताओं के बीच जानकारी साझा करने को बढ़ावा दिया जाएगा. खास बात यह है कि इन योजनाओं के लिए पात्र संस्थानों को AICTE की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाएगी.

चार योजनाओं के जरिए कॉलेजों को मिलेगी मदद