AICC टैलेंट हंट प्रतिभागियों को चार महीने से रिजल्ट का इंतजार, प्रवक्ता और टीवी पैनलिस्ट के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा
AICC टैलेंट हंट के प्रतिभागियों को चार महीने से रिजल्ट का इंतजार है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जल्द परिणाण घोषित किया जाएगा.
Published : April 5, 2026 at 2:33 PM IST
रांची: कांग्रेस योजनाएं और कार्यक्रम तो बड़ी-बड़ी घोषित कर देती है, लेकिन उस पर अमल करने में पार्टी कहीं पीछे छूट जाती है. ऐसा ही एक मामला वर्ष 2025 में आयोजित हुई 'AICC टैलेंट हंट' का है. केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड कांग्रेस ने योग्य, युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता, टीवी पैनलिस्ट और AICC मुख्यालय में मीडिया से जुड़े कई पदों पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2025 में AICC टैलेंट हंट प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी.
चार महीने बाद भी जारी नहीं हुआ परिणाम
कांग्रेस नेतृत्व की चाहत थी कि इस हंट के माध्यम से न सिर्फ पार्टी के अंदर की प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें निखारा जाए, बल्कि पार्टी की नीति सिद्धांतों को मानने वाले बाहरी लोग भी टैलेंट हंट के माध्यम से जुड़े. हैरत की बात यह है कि कई दिन तक रांची में रहकर AICC की टीम ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तो ले लिया. लेकिन आज तक उस टैलेंट हंट का नतीजा नहीं निकला. इस प्रतियोगिता में डॉ हामिद हुसैन को झारखंड कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और उन्हीं की देख रेख में पूरी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था.
नई कमेटी के साथ जारी होंगे परिणाम: प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता
मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति से पार्टी का स्टैंड जानने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि नई प्रदेश कमेटी घोषित होने के साथ ही 'AICC टैलेंट हंट 2025' के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. सोनाल शांति ने कहा कि प्रदेश कमेटी गठित होने के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर सभी कमेटियों के साथ-साथ 'AICC टैलेंट हंट 2025 के नतीजे' घोषित कर दिए जाएंगे.
250 अभ्यर्थियों में 80 अभ्यर्थी अंतिम चरण के लिए हुए थे चयनित
21 दिसंबर 2025 को झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में AICC टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन किया गया था. AICC टैलेंट हंट के पहले चरण में शामिल 250 अभ्यर्थियों में 80 युवा अभ्यर्थी अंतिम चरण के लिए चयनित हुए थे. जिसमें से 70 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा, मॉक टेस्ट और इंटरव्यू में शामिल हुए थे. यह टैलेंट हंट प्रतियोगिता प्रवक्ता, टीवी पैनलिस्ट, रिसर्चर और संचार पदाधिकारी जैसे पदों के लिए आयोजित की गई थी.
70 अभ्यर्थी अंतिम चरण में हुए थे शामिल
18 नवंबर 2025 से टैलेंट हंट प्रतियोगिता झारखंड में शुरू हुई थी. पहले चरण में राज्य को चार जोन में बांटकर उन क्षेत्र में आने वाले जिलों के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई थी. पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उस समय पूरे राज्य से कांग्रेस टैलेंट हंट के लिए 250 आवेदन आए थे. जिसमें से दूसरे चरण के लिए 80 अभ्यर्थी सफल हुए थे. उन 80 अभ्यर्थियों में से 70 अंतिम चरण की परीक्षा में उपस्थित रहे थे.
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