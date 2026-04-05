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AICC टैलेंट हंट प्रतिभागियों को चार महीने से रिजल्ट का इंतजार, प्रवक्ता और टीवी पैनलिस्ट के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा

टैलेंट हंट को लेकर बैठक करते प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी ( फाइल फोटो- ईटीवी भारत )

रांची: कांग्रेस योजनाएं और कार्यक्रम तो बड़ी-बड़ी घोषित कर देती है, लेकिन उस पर अमल करने में पार्टी कहीं पीछे छूट जाती है. ऐसा ही एक मामला वर्ष 2025 में आयोजित हुई 'AICC टैलेंट हंट' का है. केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड कांग्रेस ने योग्य, युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता, टीवी पैनलिस्ट और AICC मुख्यालय में मीडिया से जुड़े कई पदों पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2025 में AICC टैलेंट हंट प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी.

चार महीने बाद भी जारी नहीं हुआ परिणाम

कांग्रेस नेतृत्व की चाहत थी कि इस हंट के माध्यम से न सिर्फ पार्टी के अंदर की प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें निखारा जाए, बल्कि पार्टी की नीति सिद्धांतों को मानने वाले बाहरी लोग भी टैलेंट हंट के माध्यम से जुड़े. हैरत की बात यह है कि कई दिन तक रांची में रहकर AICC की टीम ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तो ले लिया. लेकिन आज तक उस टैलेंट हंट का नतीजा नहीं निकला. इस प्रतियोगिता में डॉ हामिद हुसैन को झारखंड कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और उन्हीं की देख रेख में पूरी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था.

परिणाम देरी को लेकर जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता (ईटीवी भारत)

नई कमेटी के साथ जारी होंगे परिणाम: प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता

मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति से पार्टी का स्टैंड जानने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि नई प्रदेश कमेटी घोषित होने के साथ ही 'AICC टैलेंट हंट 2025' के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. सोनाल शांति ने कहा कि प्रदेश कमेटी गठित होने के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर सभी कमेटियों के साथ-साथ 'AICC टैलेंट हंट 2025 के नतीजे' घोषित कर दिए जाएंगे.