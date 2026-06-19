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एआईसीसी सचिव का बीजेपी पर हमला, बोली, 'ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से बिगड़े देश के हालात'

'बीजेपी को महिलाओं को उनका हक नहीं देना था': पासवान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नए सदन में महिला आरक्षण बिल लाने से पहले चर्चा नहीं की. यदि बहस और चर्चा की होती, तो बिल में व्याप्त कमियां भी सामने आ जाती. केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केवल बहाना बनाया और पूरे देश में ढिंढोरा पीटा की कांग्रेस में बिल पास नहीं होने दिया. जबकि हकीकत में बीजेपी महिलाओं को उनका हक नहीं देना था. पासवान ने आरोप लगाया कि देश में हालात उस दिन से ही खराब होने लग गए थे, जब केंद्र सरकार ने ईडी और सीबी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के वक्त बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बदनाम किया, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी हुए और सरकार चली गई.

अजमेर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की सचिव पूनम पासवान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. पासवान का आरोप है कि देश के हालत खराब तब से हुए हैं, जब से केंद्र सरकार ने ईडी और सीबी का दुरुपयोग करना शुरू किया. बीजेपी ने तत्कालीन यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में बदनाम किया और कामयाब भी हुए और सरकार चली गई. बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से जो वादे किए थे, वह पूरे नहीं किए. पासवान शुक्रवार को अजमेर में थी. यहां उन्होंने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारी को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली.

'ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदना पड़ रहा': पासवान ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादे किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लेकर आएंगे, रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाएंगे. हाल ही में रसोई गैस के दाम काफी बढ़ गए हैं. यूपीए सरकार में दाम बढ़े थे, तब स्मृति ईरानी ने घरेलू गैस सिलेंडर को माथे पर ले लिया था, लेकिन अब वह नजर नहीं आ रही हैं. उस वक्त 370 से 400 रुपए के आसपास घरेलू गैस सिलेंडर के दाम थे. पहले सब्सिडी मिला करती थी और अब सब्सिडी के नाम पर लूट है. पासवान ने कहा कि 25 दिन में लोगों को पहले गैस मिल रही थी और अब 45 दिन में गैस मिल रही है. जिन लोगों का बड़ा परिवार है, उनका एक सिलेंडर में काम चल पाएगा. ऐसे में लोगों को ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है और सरकार ने ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दिया है. इस कारण लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है और सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार को संकट झेलना पड़ रहा है.

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'चुनाव करवाने से डर रही है बीजेपी सरकार': पासवान ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार डरी हुई है. इसलिए निकाय और पंचायत राज का चुनाव नहीं करवा रही है. पंचायत राज और निकाय चुनाव के परिणाम से ही पता चल जाएगा कि सरकार की स्थिति क्या है.

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निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी को ली बैठक: पासवान ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की कम सीटें आई हैं. वर्तमान बीजेपी सरकार जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आ गई. लेकिन अब जनता के काम नहीं हो रहे हैं. जनता सरकार को आईना दिखाने के लिए तैयार बैठी है. यही वजह है कि सरकार डरी हुई है और निकाय और पंचायत के चुनाव नहीं करवा रही है. कांग्रेस जमीनी स्तर पर निकाय और पंचायत की तैयारी कर रही है. निश्चित रूप से निकाय और पंचायत के चुनाव में बीजेपी सरकार की स्थिति स्पष्ठ हो जाएगी.