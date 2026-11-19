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AICC Secretary List : राजस्थान कांग्रेस के तीनों प्रभारियों की छुट्टी, अब चार नए सह प्रभारी लगाए

पीसीसी मुख्यालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: लंबे इंतजार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय सचिवों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में साक्षात्कार हुए थे, उसके बाद से ही लगातार सचिवों नाम पर मंथन चल रहा था. अब गुरुवार रात सचिवों की सूची जारी हुई है.

दिलचस्प यह है कि एआईसीसी की ओर से जारी की गई राष्ट्रीय सचिवों की सूची में प्रदेश के तीनों सह प्रभारियों की छुट्टी कर दी गई है. राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान की एआईसीसी से छुट्टी कर दी गई है. उन्हें फिर से एआईसीसी में मौका नहीं दिया गया है. वहीं, अब राजस्थान में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चार राष्ट्रीय सचिवों को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें विश्व विजय सिंह, पलक वर्मा, मनोज बागड़ी और पोरलक खारते हैं.