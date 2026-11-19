AICC Secretary List : राजस्थान कांग्रेस के तीनों प्रभारियों की छुट्टी, अब चार नए सह प्रभारी लगाए
हेम सिंह शेखावत, धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, जगदीश जांगिड़, डूंगर राम गेदर और रेहाना रियाज सचिव. दिव्या मदेरणा, संजना जाटव और विजय जांगिड़ की छुट्टी.
Published : November 19, 2026 at 10:47 PM IST
जयपुर: लंबे इंतजार के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय सचिवों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में साक्षात्कार हुए थे, उसके बाद से ही लगातार सचिवों नाम पर मंथन चल रहा था. अब गुरुवार रात सचिवों की सूची जारी हुई है.
दिलचस्प यह है कि एआईसीसी की ओर से जारी की गई राष्ट्रीय सचिवों की सूची में प्रदेश के तीनों सह प्रभारियों की छुट्टी कर दी गई है. राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान की एआईसीसी से छुट्टी कर दी गई है. उन्हें फिर से एआईसीसी में मौका नहीं दिया गया है. वहीं, अब राजस्थान में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चार राष्ट्रीय सचिवों को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें विश्व विजय सिंह, पलक वर्मा, मनोज बागड़ी और पोरलक खारते हैं.
Hon'ble Congress President has appointed/ reassigned the following party functionaries as AICC Secretaries, attached to their respective States, Union Territories, and functional responsibilities, as enclosed, with immediate effect. https://t.co/lcnKPhmXHX— INC Sandesh (@INCSandesh) November 19, 2026
राजस्थान से अब 6 राष्ट्रीय सचिव, तीन की छुट्टी : वहीं, दिलचस्प ये भी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अब राजस्थान से 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. इनमें से हेम सिंह शेखावत और डूंगर राम गेदर नए चेहरे हैं. जबकि धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, जगदीश जांगिड़ और रेहाना रियाज को दोबारा मौका दिया गया है. इनमें हेम सिंह शेखावत राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशायक्ष भी हैं.
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इन तीन सचिवों की हुई छुट्टी : वहीं, राजस्थान जिन राष्ट्रीय सचिवों की छुट्टी की गई है, उनमें दिव्या मदेरणा, सांसद संजना जाटव और विजय जांगिड़ हैं. इनमें दिव्या मदेरणा और संजना जाटव को राष्ट्रीय सचिव से हटाए जाने की चर्चा अब सियासी गलियारों में होने लगी है.
कहां किसको बनाया सह प्रभारी ?
|हेम सिंह शेखावत
|गुजरात
|धीरज गुर्जर
|जम्मू कश्मीर
|दानिश अबरार
|दिल्ली
|जगदीश जांगिड़
|उत्तर प्रदेश
|डूंगर राम गेदर
|मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम
|रेहाना रियाज
|महाराष्ट्र
डोटासरा-गहलोत ने दी बधाई : वहीं, राजस्थान के नवनियुक्त चार सह प्रभारी बनाए जाने और राजस्थान से 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बधाई दी और पार्टी हाई कमान का आभार व्यक्त किया है. तीनों नेताओं का कहना है कि इससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी.