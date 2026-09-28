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बीकानेर उपमहापौर चुनाव में हार पर कांग्रेस में मंथन, चिरंजीव राव बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

चिरंजीव राव ने कहा कि बहुमत के बावजूद हार की जांच हो रही है.

Chiranjeev Rao on four-day visit to Bikaner
चिरंजीव राव चार दिन के बीकानेर दौरे पर (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 7:51 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 8:42 PM IST

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बीकानेर: उपमहापौर चुनाव में क्रॉस वोटिंग से मिली हार ने कांग्रेस को हिला दिया है और अब पार्टी भीतरघातियों पर नकेल कसने की तैयारी में है. 42 पार्षदों के बहुमत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को सिर्फ 38 वोट मिले, जबकि भाजपा के पंकज गेहलोत 40 वोट पाकर उपमहापौर बन गए. एक वोट रद्द हुआ और एक नोटा में चला गया. महापौर चुनाव में अनिल कल्ला की जीत से बने बोर्ड के बाद यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है. अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एआईसीसी सचिव और राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव चार दिन के बीकानेर दौरे पर हैं. वे नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं. राव ने साफ कहा है कि क्रॉस वोटिंग की तथ्यात्मक जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बहुमत के बावजूद हार ने खड़े किए सवाल: उपमहापौर चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद प्रत्याशी की हार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है. खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय और लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच इस घटनाक्रम को लेकर असंतोष की चर्चा है. इसी मामले को लेकर चिरंजीव राव बीकानेर में पार्टी के विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं. वे चुनाव से जुड़े घटनाक्रम, पार्षदों के रुख और मतदान के दौरान हुई संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं.

उपमहापौर चुनाव में हार पर क्या बोले चिरंजीव राव... (ETV Bharat Bikaner)

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दोषियों की पहचान होने पर निश्चित रूप से होगी कार्रवाई: क्रॉस वोटिंग के बाद उपजे असंतोष पर चिरंजीव राव ने कहा कि बहुमत के बावजूद हार की जांच हो रही है, तथ्य जुटाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और दोषियों पर पार्टी स्तर पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पार्टी इसे गंभीरता से ले रही है.

पंचायत राज चुनाव पर भी फोकस: चिरंजीव राव ने कहा- बीकानेर लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है और पंचायत राज चुनावों के लिए पार्टी का यहां एक मज़बूत आधार है. संगठन स्तर पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और स्थानीय नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी हालात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और बीकानेर में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य रखेगी.

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नेताओं के साथ आमने-सामने बातचीत और संगठन की स्थिति पर चर्चा: चिरंजीव राव स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं. चर्चा मुख्य रूप से नगर निगम चुनावों के बाद संगठन की स्थिति, पार्षदों के बीच तालमेल, डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान सामने आई नाराजगी और आगामी पंचायत राज चुनावों की रणनीतियों पर केंद्रित है. कांग्रेस के लिए यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद डिप्टी मेयर चुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार ने संगठन के भीतर तालमेल और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में, चिरंजीव राव द्वारा जुटाई जा रही जानकारी पार्टी की भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना तय करने में अहम साबित हो सकती है.

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Last Updated : September 28, 2026 at 8:42 PM IST

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