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राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार पक्की करने पर झामुमो-कांग्रेस एकमत! एक-दो दिन में फैसला लेंगे CM हेमंत सोरेन

रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बैठकों का दौरा जारी है. इस कड़ी में AICC के प्रतिनिधि के रूप में तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, झारखंड प्रभारी के. राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कच्छप ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की.

इस दौरान करीब दो घंटे चली बैठक के बाद कांके स्थित सीएम आवास से बाहर निकले कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से कहा कि पूरी बैठक काफी सकारात्मक रही है और एक मुद्दे पर दोनों दल सहमत हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की हार सुनिश्चित करना है.

मीडिया से बातचीत करते कांग्रेस नेता (Etv Bharat)

कांग्रेस ने ठोकी एक सीट पर दावेदारी

झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी जताई है. जिस पर मुख्यमंत्री और गठबंधन के नेताओं ने कहा कि एक दो दिन में बातचीत करके राज्यसभा चुनाव को लेकर फैसला लेंगे. के राजू ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का को राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो से बातचीत और सहमति बनाने के लिए रांची भेजा है. वे बैठक की सभी बातों से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराएंगे.

मुख्यमंत्री का रुख वही जो कांग्रेस का रुख: प्रदीप यादव

18 जून को राज्य में होने वाले मतदान को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि स्पष्ट बात हुईं है और मुख्यमंत्री की सोच और विचार वही है, जो कांग्रेस के विचार हैं. पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने आगे कहा कि आज की परिस्थिति में दोनों सीटें कैसे जीते? पहली सीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी सीट के लिए कैसे हमारे सभी 28 विधायक एकजुट रहे, इस पर रणनीति बनी है और इसके लिए जवाबदेही मुख्यमंत्री को दी गई है.