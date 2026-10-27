ETV Bharat / state

बुलंदशहर में बीजेपी पर बरसे AICC पर्यवेक्षक नरेश ठाकुर, कहा - 13 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए गए !

बुलंदशहर: बुलंदशहर में कांग्रेस जिला कार्यालय पर देशव्यापी वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान की शुरुआत को लेकर प्रेस वार्ता की. मुख्य अतिथि के रूप में बुलंदशहर पहुंचे AICC पर्यवेक्षक नरेश ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता लाना है.

AICC पर्यवेक्षक नरेश ठाकुर ने कहा कि ये सब विदित है कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे चुनावी धांधली को बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वोट चोरी को अंजाम दिया गया. जिसका परिणाम ये हुआ कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके कई राज्यों में सरकार तक बना ली. विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है.

संवैधानिक संस्था भारतीय जनता पार्टी की पिठ्ठू और एजेंट बनकर काम कर रही हैं. समय समय पर हमारे नेता राहुल गांधी वोट चोरी और इस मुद्दे के खुलासे को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते रहे हैं.

उन्होंने कहा कि "आप लोगों ने देखा है कि अभी SIR के माध्यम से 13 करोड़ वोटर को काट दिया गया, उनके नाम हटा दिए गए, वो ऐसे नाम चुन-चुनकर काटे गए कि कौन अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है आदिवासी है, किसान है और जो फार्म 6 है, उसको इतना जटिल कर दिया गया है कि मतदाता जुड़ नहीं पा रहे हैं, नए मतदाता को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, आज ये स्थिति बन गई है कि वोटर जो है वो नेता को नहीं चुन रहा है, नेता वोटर को चुन रहा है कि कौन मुझे वोट करेगा कौन नहीं करेगा. ऐसी गंभीर स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है. इसी को लेकर AICC ने मुझे आप लोगों के बीच भेजा है. हम बुलंदशहर की जनता को ये बताना चाहते हैं और ज़िला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर एक बूथ में जाकर, गांव में जाकर जनजागरण अभियान चलाकर, पद यात्रा करके, चौपाल लगाकर हम अभियान को शुरू करेंगे. ये कार्यक्रम पहले से भी चलता आ रहा है और इसको लगातार करते रहेंगे, जबतक ये वोट चोरी बंद नहीं हो जाती, जबतक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता. जब तक मोदी और अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संधू जी और विवेक जोशी जी, जो दो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी ये स्पष्ट कह दिया कि कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है.. तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि बुलंदशहर में एक एक बूथ पर जाकर हम लोगों को जनजागरण अभियान चलाना है, चौपाल लगाकर लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना है"