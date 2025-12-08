AICC के सोशल मीडिया संयोजक गौतम नौटियाल का राहुल गांधी से हुआ संवाद, बताया अनुभव
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ऋषिकेश निवासी और एआईसीसी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक गौतम नौटियाल ने मुलाकात की, कहा राहुल गांधी ने हौसला बढ़ाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 8, 2025 at 7:43 AM IST
देहरादून: इन दिनों कांग्रेस नेताओं की आला कमान के साथ दिल्ली में बैठकें हो रही हैं तो मेल-मुलाकात का सिलसिला भी जारी है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ऋषिकेश निवासी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक गौतम नौटियाल ने भेंट की है. नौटियाल का कहना है कि यह केवल मुलाकात भर नहीं थी, बल्कि 4 घंटे का एक ऐसा गहन संवाद था, जिसने उनके राजनीतिक जीवन, सोच और जन सेवा की दिशा को नई परिभाषा दी है.
एआईसीसी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक ने की राहुल गांधी से मुलाकात: गौतम नौटियाल का कहना है कि उन्हें न केवल सीखने का मौका मिला, बल्कि इस संवाद के माध्यम से अपने भीतर की क्षमता, मन की स्थिरता और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने की सीख प्राप्त हुई है. उन्होंने राहुल गांधी से भेंट किए जाने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार, सरलता और हर व्यक्ति के जीवन को समझने का प्रयास बहुत प्रेरणादायक रहा है.
राहुल गांधी जी के साथ बिताए गए समय ने मेरे जीवन की सोच, मेरे राजनीतिक सफर और जनसेवा की दिशा, तीनों को एक नई परिभाषा दी है।— Gautam Nautiyal (@Gnukpcc) December 7, 2025
मुझे न सिर्फ सीखने का अवसर मिला, बल्कि उस संवाद के जरिए अपने भीतर के इंसान को परखने, मन पर नियंत्रण रखने और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने की अद्भुत सीख भी… pic.twitter.com/O9GMRqJoAH
राहुल गांधी द्वारा हौसला बढ़ाने से खुश हैं गौतम नौटियाल: नौटियाल के मुताबिक जब राहुल गांधी हॉल में प्रवेश कर रहे थे, तो तब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि नेता प्रतिपक्ष उस हॉल मे प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्षणों में यह एहसास बदलकर एक सहज और जुझारू व्यक्तित्व के साक्षात्कार में बदल गया. उन्होंने वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए संवाद की शुरुआत की और जीवन, विचारों एवं अनुभवों को गहराई से समझने का प्रयास किया.
गौतम नौटियाल ने सुनाया मीटिंग का अनुभव: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक ने बताया कि जुजुत्सु प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राहुल गांधी एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मिले. सत्र के बाद उन्होंने उत्तराखंड को लेकर हर विषय पर गंभीर और अध्ययन आधारित चर्चा भी की. इस दौरान राहुल गांधी ने आगामी रणनीति पर भी संवाद स्थापित किया, जो अत्यंत व्यापक रहा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना हमारी पहली प्राथमिकता है. दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई भेंट के दौरान उन्होंने सदैव आगे बढ़ते रहने, जनता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की पार्टी हाईकमान के साथ दिल्ली में हुई बैठक, खड़गे और राहुल गांधी ने लिया फीडबैक