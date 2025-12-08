ETV Bharat / state

AICC के सोशल मीडिया संयोजक गौतम नौटियाल का राहुल गांधी से हुआ संवाद, बताया अनुभव

देहरादून: इन दिनों कांग्रेस नेताओं की आला कमान के साथ दिल्ली में बैठकें हो रही हैं तो मेल-मुलाकात का सिलसिला भी जारी है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ऋषिकेश निवासी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक गौतम नौटियाल ने भेंट की है. नौटियाल का कहना है कि यह केवल मुलाकात भर नहीं थी, बल्कि 4 घंटे का एक ऐसा गहन संवाद था, जिसने उनके राजनीतिक जीवन, सोच और जन सेवा की दिशा को नई परिभाषा दी है.

एआईसीसी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक ने की राहुल गांधी से मुलाकात: गौतम नौटियाल का कहना है कि उन्हें न केवल सीखने का मौका मिला, बल्कि इस संवाद के माध्यम से अपने भीतर की क्षमता, मन की स्थिरता और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने की सीख प्राप्त हुई है. उन्होंने राहुल गांधी से भेंट किए जाने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार, सरलता और हर व्यक्ति के जीवन को समझने का प्रयास बहुत प्रेरणादायक रहा है.