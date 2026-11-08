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रांची में टेंट लगाकर बैठीं AICC की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, प्रशासन द्वारा खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर धरना

खाली कराए गये सरकारी आवास के बाहर अंबा प्रसाद समेत अन्य (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद एचईसी परिसर के अपने आवास संख्या F-44 के सामने ही टेंट लगाकर बैठ गईं हैं. उनके सरकारी आवास को प्रशासन द्वारा सील करने को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए विरोध स्वरुप उन्होंने ये कदम उठाया है.

सरकार और प्रशासन की इस कार्रवाई को बेहद असंवेदनशील और दुखद बताते हुए अम्बा प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनके घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. सामान को तहस-नहस किया गया और पूरे मकान को सील कर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर त्योहार के दिन ही उन्हें बेघर करने के लिए यह कार्रवाई क्यों की गई.