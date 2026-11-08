रांची में टेंट लगाकर बैठीं AICC की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, प्रशासन द्वारा खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर धरना
रांची में AICC की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद ने खाली कराए गये सरकारी आवास के बाहर टेंट लगा लिया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 8, 2026 at 12:28 AM IST
रांची: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद एचईसी परिसर के अपने आवास संख्या F-44 के सामने ही टेंट लगाकर बैठ गईं हैं. उनके सरकारी आवास को प्रशासन द्वारा सील करने को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए विरोध स्वरुप उन्होंने ये कदम उठाया है.
सरकार और प्रशासन की इस कार्रवाई को बेहद असंवेदनशील और दुखद बताते हुए अम्बा प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनके घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. सामान को तहस-नहस किया गया और पूरे मकान को सील कर दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर त्योहार के दिन ही उन्हें बेघर करने के लिए यह कार्रवाई क्यों की गई.
अंबा प्रसाद ने कहा कि दिवाली भावनाओं और परंपराओं से जुड़ा बड़ा त्योहार है, उनके घर में भी पूजा की तैयारी थी, पंडित का समय लिया गया था और परिवार के लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे थे. जब वह बाहर से लौटीं तो उन्हें घर सील किए जाने की जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि जिस घर से लंबे समय से भावनाएं जुड़ी हों, वहां दिवाली मनाने का अपना अलग महत्व होता है. इस तरह त्योहार के मौके पर घर से बेघर किया जाना बेहद पीड़ादायक है.
उनको निशाना बनाकर हो रही कार्रवाई- अंबा
अंबा प्रसाद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आसपास कई अन्य लोग भी रह रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली. उनका आरोप है कि उनके साथ पिक एंड चूज यानी चुनिंदा तरीके से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब उनके परिवार को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. पूर्व में भी कई बार उनके खिलाफ विशेष तरीके से कार्रवाई की गई, जबकि बाद में कुछ मामलों में कोर्ट से उन्हें राहत मिली.
'विस्थापितों को न्याय दिलाने के बजाय मुझे बेघर करने पर ध्यान'
अंबा प्रसाद ने सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य में कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए. विस्थापितों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उनका घर, फैक्ट्री और अन्य संपत्तियां बुलडोज करने पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने पूर्व में अपनी मां के साथ भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया.
पार्टी के स्तर पर उठाएंगी मामला
आगे की रणनीति पर अंबा प्रसाद ने कहा कि उन्हें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है और वह कहीं भी रह सकती हैं. हालांकि, जिस तरीके से और जिस समय यह कार्रवाई की गई, उससे वह और उनका परिवार आहत है. उन्होंने बताया कि वह पार्टी में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और लगातार लोगों के मुद्दों पर काम कर रही हैं, इस पूरे मामले को पार्टी के स्तर पर संज्ञान में दिया गया है और इसे उठाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करने और मकान सील करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वहां एक महिला अकेले रह रही थी. कार्रवाई संवेदनशील तरीके से भी की जा सकती थी, उन्होंने दोहराया कि वह दिवाली की पूजा और रीति-रिवाज उसी घर में करेंगी, क्योंकि उस घर से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं.
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