झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में की बैठक, जनता के प्रति संजीदा रहने के दिये निर्देश
दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की.
Published : December 15, 2025 at 11:02 PM IST
रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (AICC) के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने आज सोमवार को दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उपस्थित रहे.
इस बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ओर से केशव महतो कमलेश ने "वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली" की सफलता के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल को बधाई दी.
एक स्वर में बोलें झारखंड कांग्रेस के नेता- नहीं है आपस में कोई मतभेद
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सभी विधायकों ने पूरी एकजुटता के साथ केसी वेणुगोपाल के समक्ष यह कहा कि हम महागठबंधन के साथ और किसी भी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं है. बैठक के दौरान संगठन महासचिव ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों,मंत्रियों और पदाधिकारियों को जनता की समस्याओं को लेकर प्रखर रहने के निर्देश दिए.
संगठन सृजन अभियान की प्रगति से कराया अवगत
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य में चल रहे संगठन सृजन अभियान की प्रगति एवं अन्य उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने संगठन प्रभारी को बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में बीएलए बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कई जिले में बीएलए का पूर्ण रूप से चयन भी कर लिया गया है. ग्राम पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी गठन भी प्रक्रियाधीन है.
जनता के प्रति संजीदा रहें मंत्री- केसी वेणुगोपाल
अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने झारखंड से महारैली में जबरदस्त उपस्थिति को लेकर खुशी जताया. उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता विधायक दल सहित सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ सभी विधायक काम करें, मंत्रीगण जनता की समस्याओं के निदान के लिए संजीदा रहें.
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा द्वारा सरकार को अस्थिर करने का प्रयास अफवाहों द्वारा किया जा रहा है इसके लिए एकजुटता के साथ तमाम लोगों रहना होगा. क्योंकि वोट चोरी के अलावा देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी कांग्रेस की है. इसकी मजबूती तभी मिलेगी जब हम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे.
आज की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के राजू, सहप्रभारी डाॅ सिरिवेल्ला प्रसाद, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक डाॅ. रामेश्वर उरांव, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, रामचन्द्र सिंह, सोना राम सिंकू, भूषण बाड़ा, ममता देवी, सुरेश बैठा, नमन विक्सल कोंगाडी उपस्थित रहे.
