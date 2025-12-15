ETV Bharat / state

झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में की बैठक, जनता के प्रति संजीदा रहने के दिये निर्देश

दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की. ( Etv Bharat )

रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (AICC) के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने आज सोमवार को दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उपस्थित रहे.

इस बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ओर से केशव महतो कमलेश ने "वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली" की सफलता के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल को बधाई दी.

एक स्वर में बोलें झारखंड कांग्रेस के नेता- नहीं है आपस में कोई मतभेद

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सभी विधायकों ने पूरी एकजुटता के साथ केसी वेणुगोपाल के समक्ष यह कहा कि हम महागठबंधन के साथ और किसी भी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं है. बैठक के दौरान संगठन महासचिव ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों,मंत्रियों और पदाधिकारियों को जनता की समस्याओं को लेकर प्रखर रहने के निर्देश दिए.

संगठन सृजन अभियान की प्रगति से कराया अवगत

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य में चल रहे संगठन सृजन अभियान की प्रगति एवं अन्य उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने संगठन प्रभारी को बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में बीएलए बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कई जिले में बीएलए का पूर्ण रूप से चयन भी कर लिया गया है. ग्राम पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी गठन भी प्रक्रियाधीन है.

जनता के प्रति संजीदा रहें मंत्री- केसी वेणुगोपाल