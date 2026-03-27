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अविनाश पांडे-रघु शर्मा का पुष्कर में बीजेपी पर तीखा प्रहार, बोले- 'देश को मिला सबसे कमजोर नेतृत्व'

पुष्कर में एक धार्मिक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Ajmer )