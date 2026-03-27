अविनाश पांडे-रघु शर्मा का पुष्कर में बीजेपी पर तीखा प्रहार, बोले- 'देश को मिला सबसे कमजोर नेतृत्व'
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए. अब महंगाई और बढ़ेगी.
Published : March 27, 2026 at 8:43 PM IST
अजमेर: एआईसीसी के महासचिव अविनाश पांडे और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने शुक्रवार को पुष्कर में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. दोनों नेताओं ने पुरश्चरण महायज्ञ स्थली की परिक्रमा की. महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज से मुलाकात की और पुष्कर सरोवर के घाट पर पूजा-अर्चना की.
इस मौके पर बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की तुलना नहीं करेंगे, लेकिन आज देश में त्याग, समर्पण और ईमानदारी की आवश्यकता है. राहुल गांधी मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में हर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लोग उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं. पांडे ने राहुल को देश का अल्टीमेट विकल्प बताया. राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विसंगति बताकर पंचायत और निकाय चुनाव टाले जा रहे हैं, जो लोकतंत्र पर बड़ा हमला है. सरकार कभी ओबीसी तो कभी इमरजेंसी का बहाना बनाकर चुनाव लंबित कर रही है, जबकि समय सीमा में चुनाव करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है.
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केंद्र सरकार को लेकर चेतावनी: पांडे ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी सदन में और बाहर देश की परिस्थितियों को लेकर केंद्र सरकार को बार-बार सचेत कर चुके हैं. कोविड के समय भी चेताया गया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसका असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है. केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह परिस्थितियों को भांपकर तैयारी रखे, लेकिन आपदा में चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए.
एलपीजी संकट पर डॉ. रघु शर्मा का प्रहार: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार में एलपीजी के दाम दो रुपए बढ़ने पर भाजपा महिलाओं ने सिलेंडर लेकर देशभर में विरोध किया था, लेकिन आज की सरकार कर्तव्य विमुख हो गई है. कभी कहते हैं पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार है तो अगले दिन दाम बढ़ा देते हैं. कभी कहते हैं एलपीजी की कोई किल्लत नहीं, तो अगले दिन दाम बढ़ जाते हैं. स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार एलपीजी स्टॉकर्स को पनाह दे रही है.
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विदेश नीति पर कटाक्ष: डॉ. शर्मा ने कहा कि अमेरिका भारत को डिक्टेशन दे रहा है कि रूस से केवल एक माह का तेल खरीद सकते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने युद्ध न रोकने पर व्यापारिक समझौते तोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका को बंगाल की खाड़ी से वापस जाने को कहा था. उन्होंने कहा कि ऐसा कमजोर नेतृत्व भारत को पहले कभी नहीं मिला. बांग्लादेश समेत छोटे देश भारत को आंख दिखा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया था. यह विदेश नीति की विफलता है. उन्होंने कहा कि चुनाव में गैरजरूरी मुद्दों से हिंदू-मुसलमान लड़ाए जा रहे हैं. सनातन धर्म का ठेका भाजपा ने ले रखा है, जबकि कांग्रेस में इससे ज्यादा सनातनी हैं. कोविड और एलपीजी संकट—दोनों में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.